Gobierno de Puebla y Congreso reconocen legado femenino con Salón Elena Garro

-El gobernador Alejandro Armenta Mier refrendó el compromiso de su administración de impulsar la participación de las mujeres en la vida pública y cultural.

Al destacar que los espacios públicos con el nombre de mujeres contribuyen a visibilizar su aportación histórica, cultural y social en la construcción del país, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, participó en la develación de la placa y la inauguración oficial del Salón de Protocolos “Elena Garro”, en la antigua sede del Congreso del Estado.



Durante el acto, el mandatario estatal subrayó que honrar a Elena Garro representa reconocer a una autora cuya obra literaria continúa vigente y que, a través de la palabra, plasmó la memoria, la historia y las luchas sociales de México.



Señaló que este reconocimiento fortalece la reflexión sobre la igualdad y la justicia para las mujeres, en un momento histórico para el país con la doctora Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta.



Destacó que el humanismo que guía la vida pública debe traducirse en acciones que amplíen la participación femenina en la toma de decisiones.



El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, explicó que designar el Salón de Protocolos con el nombre de Elena Garro reconoce a una de las voces más importantes de la literatura mexicana.



Recordó que la escritora poblana, novelista, dramaturga y periodista, abrió nuevas formas de narrar la memoria y la historia del país, por lo que su nombre en este recinto simboliza el valor de la cultura y la palabra en la vida democrática.