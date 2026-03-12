JOVEN ES ARROLLADO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO; CONDUCTOR HUYE DEL LUGAR

Un joven resultó lesionado luego de ser arrollado por un vehículo en calles de San Felipe del Progreso, al norte del Estado de México, en un hecho que movilizó a cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido por la imprudencia del peatón y el presunto exceso de velocidad del conductor, lo que provocó el fuerte impacto sobre la vialidad.

Al lugar acudieron elementos de primeros auxilios, quienes brindaron atención al joven lesionado y posteriormente lo trasladaron al hospital más cercano para recibir atención médica.

Tras el percance, el conductor del vehículo presuntamente responsable se dio a la fuga, por lo que autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de ubicarlo.