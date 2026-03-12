Sheinbaum cuestiona a diputados de morena que votaron contra la reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó a los legisladores de Morena que votaron en contra de la reforma electoral durante la discusión realizada en la Cámara de Diputados.

Durante sus declaraciones, la mandataria señaló que la ciudadanía podrá formarse su propia opinión sobre la postura asumida por algunos integrantes del partido durante la votación del proyecto.

Sheinbaum indicó que corresponderá al propio partido analizar internamente la situación y definir la postura que se tomará frente a los legisladores que decidieron votar en contra de la iniciativa.

Asimismo, mencionó que algunos diputados pueden tener convicciones distintas o tomar decisiones influenciadas por la información que circula en los medios de comunicación.

La presidenta reiteró que los procesos internos del partido serán los espacios donde se aborde este tema, mientras continúa el debate político en torno a la reforma electoral.