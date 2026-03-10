Marina del Pilar refrenda compromiso de acceso a la justicia para mujeres

-Señaló que se atiende de manera integral en el CEJUM las 24 horas.

Ante el compromiso de garantizar el acceso pleno a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres, el Gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Avila Olmeda, refrendó el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), una institución que hoy brinda atención integral, gratuita y permanente las 24 horas del día, los 365 días del año.



La mandataria estatal destacó que el CEJUM se ha consolidado como un espacio clave para que las mujeres encuentren acompañamiento, protección y acceso efectivo a la justicia, a través de un modelo de atención integral que articula servicios jurídicos, psicológicos y sociales con perspectiva de género.



“En Baja California creemos en una justicia que protege, acompaña y transforma. Las mujeres no están solas, cuentan con instituciones que trabajan todos los días para garantizar sus derechos y brindarles atención digna y especializada”, expresó.



Al inicio de la actual administración, el CEJUM enfrentaba importantes rezagos en cobertura, infraestructura y personal especializado. Ante ello, el Gobierno del Estado impulsó una estrategia de fortalecimiento institucional basada en tres ejes: incremento presupuestal, ampliación de infraestructura y actualización de instrumentos normativos y operativos con perspectiva de género.



La directora del CEJUM, Magdalena Bautista Ramírez, comentó que gracias a estas acciones, el presupuesto pasó de 7 millones a más de 56 millones de pesos, mientras que la plantilla de personal especializado se amplió de 15 a 109 profesionales, lo que ha permitido fortalecer la capacidad de atención y acompañamiento para mujeres en contexto de violencia.



Actualmente, el modelo de atención del CEJUM se brinda a través de tres sedes en Tijuana, San Quintín y Mexicali, ofreciendo servicios integrales que incluyen asesoría jurídica, atención psicológica, trabajo social y acompañamiento institucional para garantizar procesos libres de revictimización, informó la directora.



Entre los resultados alcanzados destacan más de 21 mil atenciones psicológicas, 39 mil actuaciones jurídicas, así como 8706 gestiones de trabajo social que han permitido a mujeres acceder a documentos oficiales, programas de apoyo y servicios asistenciales.



Asimismo, se han impulsado acciones para fortalecer el empoderamiento educativo de las usuarias, logrando que más de 1120 mujeres continúen o concluyan estudios de primaria, secundaria, preparatoria o universidad, contribuyendo a su autonomía personal y económica.



Como parte de las estrategias de protección inmediata, el CEJUM también cuenta con estancias de tránsito que han brindado refugio y protección a 402 mujeres y 503 niñas y niños, evitando situaciones de alto riesgo y salvaguardando su integridad.



El trabajo del CEJUM se articula además con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, particularmente con los Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra la Mujer, lo que permite fortalecer las investigaciones, agilizar los procesos judiciales y reducir la impunidad.



Adicionalmente, se han implementado programas innovadores como la terapia asistida con binomio canino, traslados seguros para usuarias mediante convenios con plataformas de movilidad y alianzas estratégicas con universidades, consulados y organismos internacionales.



La administración estatal ha destinado 128 millones de pesos en infraestructura, equipamiento y personal especializado, incluyendo recursos federales gestionados para fortalecer la operación de los centros, una inversión histórica que refleja el compromiso de consolidar instituciones que garanticen justicia para las mujeres.