Inflación repunta en México provocando incremento en la canasta básica

La inflación en México alcanzó una tasa anual de 4.02% durante el mes de febrero de 2026; la situación fue impulsada principalmente por el aumento en alimentos como jitomate, papa, limón y servicios de restaurantes, de acuerdo a datos proporcionados por el INEGI.



Los precios al consumidor en México aumentaron en 0.50% durante febrero, lo que ocasionó una inflación anual del 4.02%; este porcentaje es mayor en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3.77%, así lo señala el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).



De acuerdo a lo que señala el Inegi, los productos que más subieron de precio y que destacan son el jitomate con +22.51%, papa y otros tubérculos con +20.86%, tomate verde con un +18.89%, limón en un +25.97% y plátanos en un +10.79%.



De acuerdo al informe, también aumentaron los precios en servicios relacionados con alimentos preparados, como loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como en restaurantes y comida preparada.



Algunos otros productos que incrementaron su precio fueron cigarrillos, vivienda propia y alimentos cocinados.



Pero a pesar del aumento general de precios, algunos productos registraron reducciones durante febrero. Entre los que más disminuyeron destacan gas doméstico LP, huevo, pollo, cebolla y carne de cerdo. Otros productos que presentaron reducciones son el frijol, calabazas, chile serrano, desodorantes personales y gasolina de bajo octanaje.



Los estados con mayor variación en sus precios fueron: Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Campeche y Quintana Roo; aunque no aparece en los primeros puesto, Atlacomulco, en el Estado de México, también registró una variación superior al promedio en el costo de diversos productos



En contraste, ciudades como Matamoros, Tijuana y Oaxaca registraron variaciones por debajo del promedio nacional.



El índice de precios de la canasta de consumo básico, que incluye 170 productos esenciales para los hogares, registró un aumento mensual de 0.52% y una inflación anual de 3.84%, ligeramente por encima del mismo periodo de 2025, cuando fue de 3.56%