Malagón sufre ruptura del tendón de Aquiles y dice adiós al Mundial 2026

El Club América confirmó que el portero Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura total del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, lesión que requerirá intervención quirúrgica y un prolongado periodo de recuperación. Con este diagnóstico, el guardameta queda descartado para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana.

La lesión ocurrió durante una jugada en la que el arquero apoyó el pie izquierdo para controlar el balón. En ese momento cayó al césped con visibles gestos de dolor y llevó su mano a la zona del tobillo, lo que encendió de inmediato las alarmas del cuerpo médico del equipo.

Tras las primeras evaluaciones y estudios médicos, el club azulcrema confirmó la gravedad de la lesión. La ruptura del tendón de Aquiles es una de las lesiones más delicadas para un futbolista y suele requerir varios meses de rehabilitación antes de regresar a la actividad profesional.

Horas después del diagnóstico, Malagón se pronunció en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas. El portero reconoció que se trata de un momento complicado en su carrera, especialmente por el impacto que tiene en su posibilidad de disputar el Mundial.

La baja del guardameta genera un nuevo escenario para la Selección Mexicana a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo. Mientras tanto, Malagón iniciará su proceso de recuperación con la esperanza de volver a las canchas una vez superada la cirugía.