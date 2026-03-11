Malagón sufre ruptura del tendón de Aquiles y dice adiós al Mundial 2026

El Club América confirmó que el portero Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura total del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, lesión que requerirá intervención quirúrgica y un prolongado periodo de recuperación. Con este diagnóstico, el guardameta queda descartado para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana.

La lesión ocurrió durante una jugada en la que el arquero apoyó el pie izquierdo para controlar el balón. En ese momento cayó al césped con visibles gestos de dolor y llevó su mano a la zona del tobillo, lo que encendió de inmediato las alarmas del cuerpo médico del equipo.

Tras las primeras evaluaciones y estudios médicos, el club azulcrema confirmó la gravedad de la lesión. La ruptura del tendón de Aquiles es una de las lesiones más delicadas para un futbolista y suele requerir varios meses de rehabilitación antes de regresar a la actividad profesional.

Horas después del diagnóstico, Malagón se pronunció en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas. El portero reconoció que se trata de un momento complicado en su carrera, especialmente por el impacto que tiene en su posibilidad de disputar el Mundial.

La baja del guardameta genera un nuevo escenario para la Selección Mexicana a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo. Mientras tanto, Malagón iniciará su proceso de recuperación con la esperanza de volver a las canchas una vez superada la cirugía.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD HA REDUCIDO 44% LOS HOMICIDIOS DOLOSOS: GARCÍA HARFUCH

11 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Desde su implementación se han recibido 161 mil 112 llamadas al número 089; el 88.7% fueron extorsiones no consumadas. El secretario de …

Se reforzarán estrategias de atención para jóvenes en el país: Rosa Icela Rodríguez

11 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Se construirán, ampliarán y rehabilitarán planteles de bachillerato para que 200 mil estudiantes tengan un lugar este año. Por instrucciones de la …

“Crearemos un ecosistema de innovación que será la locomotora del país”: Marcelo Ebrard

11 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-El Premio a la Innovación Mexicana vinculará a las comunidades científica, tecnológica y empresarial con la comunidad El InnovaFest 2026 es un …

Presenta Tere Jiménez programa “Aguascalientes ¡Pinta Bien!”

11 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Esta iniciativa se impulsa con una inversión de 30 millones de pesos. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la presentación de …

Garantiza Clara Brugada reparación integral a familias de las víctimas por inmueble colapsado

11 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Anunció que se exhortará a las alcaldías a fortalecer los mecanismos de supervisión y de vigilancia de las demoliciones La Jefa de …

Retiran en Cuauhtémoc campamento de agresores de automovilistas de Circuito Interior

11 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Las agresiones con piedras contra automovilistas habían sido reportadas por vecinos y conductores que circulan por la zona. La Alcaldía Cuauhtémoc retiró …

“No existen atajos para alcanzar la igualdad; debemos construirla”: Paty Zarza

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La rectora encabezó la entrega de la Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria 2026 a destacadas académicas. “Nos tomó 200 años …

En Edoméx se han reducido 61% los homicidios dolosos en 17 meses: Delfina Gómez

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La entidad redujo 39% este delito en el primer bimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. El Estado de …

Edoméx ha recaudado más de 4 mil mdp mediante estímulos fiscales: Secretaría de Finanzas

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-De acuerdo con lo reportado, más de 1.8 millones de contribuyentes cumplieron con sus obligaciones vehiculares durante enero y febrero. El Gobierno …

Analiza en el IEEM los desafíos para mujeres en la vida política

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Pulido Gómez advirtió que, para las mujeres que participan en la vida pública, el abuso digital se ha convertido en un mecanismo …

Metepec rescata la calle Comonfort tras 30 años de abandono: Fernando Flores

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La inversión de 4.2 millones de pesos pone fin a décadas de baches y fugas constantes en el corazón del Pueblo Mágico. …

Naucalpan municipio comprometido en recuperar la tranquilidad de las familias: Isaac Montoya

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Naucalpan figura entre los 61 municipios prioritarios para transformar el tejido social a través del deporte, el arte y la cultura. En …

Lerma fortalece la infraestructura educativa en las comunidades: Ramírez Ponce

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-El gobierno municipal recibió un reconocimiento estatal por su desempeño administrativo. Como parte del compromiso permanente con el sector educativo, el presidente …

Regresa Santiago Giménez a entrenar con el AC Milan

11 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-Es poco probable que Javier Aguirre lo convoque para la fecha FIFA de marzo. Santiago Giménez está de regreso con el Milan …

Actuaciones musicales para los Óscar se inspirarán en “KPop Demon Hunters” y “Sinners”

11 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-La gala se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles y estará presentada por el cómico Conan O’Brien por segundo año …

HOMICIDIO DOLOSO BAJA 61% EN EDOMÉX EN LOS ÚLTIMOS 17 MESES

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

El Estado de México registró una disminución del 61 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso durante los últimos 17 …

“MÉXICO NO PERMITIRÁ QUE TROPAS O ARMAMENTO ENTREN DESDE EUA”: SHEINBAUM

10 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Solicitó que el gobierno de EUA detenga la entrada de armas ilegales a México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a su …

Peso mexicano se mantiene a flote a pesar de conflicto en Oriente Medio

10 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La moneda nacional consiguió terminar la sesión con avances frente al dólar. A pesar de un entorno que sigue marcado por las …

Reporta SRE que se han evacuado a 887 mexicanos de Medio Oriente

10 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Las embajadas mexicanas en Medio Oriente se mantienen en alerta permanente. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se ha logrado …

Marina del Pilar refrenda compromiso de acceso a la justicia para mujeres

10 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Señaló que se atiende de manera integral en el CEJUM las 24 horas. Ante el compromiso de garantizar el acceso pleno a …

Participarán más de 10 mil personas en la Clase de Fútbol más grande del mundo: Clara Brugada

10 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Esta actividad promueve el deporte como constructor de paz, para hacer un mundial democrático y con visión social. La Jefa de Gobierno, …

Retiran en Benito Juárez 180 vehículos en lo que va del año: Luis Mendoza

10 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Estas acciones forman parte de la estrategia de la actual administración para recuperar el espacio público. Gracias a los reportes y a …

En Edoméx, con estrategia de seguridad, cayó el homicidio doloso 30%: GEM

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-En el segundo mes del año también disminuyeron los ilícitos de robo con violencia a casa habitación, a transportista y a transporte …

Relanzan en Edoméx campaña “Nos Movemos Seguras”

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se busca prevenir el acoso sexual y promover una movilidad segura de las mujeres mexiquenses, En el marco del Día Internacional de …

Firma Delfina Gómez el “Compromiso por la Igualdad” con los 125 municipios del Edoméx

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Consiste en un Decálogo para impulsar la transversalidad con perspectiva de género y de derechos humanos, para erradicar la violencia hacia las …

Fortalece UAEMéx vínculos en favor de la democracia y la igualdad sustantiva: Paty Zarza

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La Rectora se reunió con la Presidenta del TEEM para impulsar la cultura democrática. Con el objetivo de consolidar a la Universidad …

Ricardo Moreno firma alianza con Danone para rehabilitar espacios públicos en Toluca

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-El acuerdo impulsa la mejora de canchas de fútbol, áreas de juegos y la donación de equipo para escuelas El alcalde Ricardo …

Anuncia Isaac Montoya megainversión para rescatar espacios comunitarios en La Era Casas Viejas

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Reiteró ante vecinos que este programa nació con el propósito de transformar y mejorar los espacios públicos y comunitarios en todo el …

Encabeza Saray Benítez carrera atlética “Seguridad con Equidad” conmemorando el 8M

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La edil destacó que estas actividades no solo fomentan la salud física, sino que funcionan como un espacio de reflexión sobre el …

México sucumbió ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol

10 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-Ahora la selección de béisbol se jugará su pase ante Italia. Un rally de cinco carreras en la tercera entrada marcó el …

Mujer dispara contra la residencia de Rihanna en Beverly Hills

10 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-La mujer de nombre Ivanna Ortiz fue detenida por disparar con un rifle mientras la cantante estaba en el interior. El Departamento …

MARCHAN MILES DE MUJERES EN TODO EL PAÍS POR EL 8M

9 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Cada año adolescentes y jóvenes se suman a la movilización en México, donde siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo …

Reconoce Sheinbaum el trabajo de las mujeres en las Fuerzas Armadas en el 8M

9 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Su presencia ha enriquecido la vida militar, demostrando que la igualdad es sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más …

Es tiempo de mujeres y Q. Roo alza la voz por la igualdad sin retrocesos: Mara Lezama

9 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-En el marco del 8M, Mara Lezama y Esther Burgos reivindican el liderazgo femenino. En el marco del Día Internacional de la …

“Siempre vivas, siempre libres, siempre iguales”: Clara Brugada

9 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Cuatro mil mujeres participaron en la formación del mensaje monumental en la Plaza de la Constitución, un signo de continuidad en la …

Dan banderazo de salida a nueva estrategia del programa Colibrí Chiquitzin para menores de edad

9 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-La estrategia tiene el objetivo de beneficiar a niñas, niños y adolescentes con recorridos por espacios lúdicos y de aprendizaje en la …

Entregan Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum obras y apoyos en Tecámac e Ixtapaluca

9 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-En Edoméx se han entregado más de 100 mil apoyos para mejoramiento de vivienda en la zona oriente. La presidenta Claudia Sheinbaum …

Con nuevos parques deportivos y senderos se transforma el espacio público en Edoméx

9 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-A través de los programas de Obra Pública y Caminemos Seguras se consolidan espacios públicos y entornos urbanos viales inclusivos, iluminados y …

Reporta GEM saldo blanco en movilizaciones del 8M

9 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Autoridades acompañaron a colectivas feministas, además de recibir los pliegos petitorios. El Gobierno del Estado de México reporta saldo blanco tras las …

Mirada violeta en la UAEMéx por el Día Internacional de la Mujer: Paty Zarza

9 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Intervenciones artísticas, redes de tejido y la iluminación de edificios universitarios marcaron las actividades en la UAEMéx En el marco del 8 …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.