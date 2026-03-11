Cal Raleigh aclara incidente con Randy Arozarena en el Clásico del Mundial de Béisbol

El receptor de los Seattle Mariners, Cal Raleigh, se pronunció públicamente tras la polémica generada por un momento ocurrido con el mexicano Randy Arozarena durante el partido entre Estados Unidos y México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El incidente, en el que Raleigh aparentemente evitó saludar a su compañero de equipo en Grandes Ligas, generó críticas y debate en redes sociales.

Ante la controversia, el pelotero estadounidense explicó que no existe ningún conflicto personal con Arozarena y que el episodio fue parte de la intensidad propia de un encuentro internacional. Raleigh aseguró que ya habló con el jugador mexicano y reiteró que mantienen una buena relación dentro y fuera del terreno de juego.

“Con respecto a lo que ocurrió con Randy, lo aprecio mucho. No hay ningún problema. Cuando regresemos a Seattle seguirá siendo mi hermano y mi familia. Fue un momento competitivo y las emociones se salieron un poco de control”, expresó el catcher al referirse a la jugada.

El jugador de los Mariners también destacó que durante el torneo su prioridad era defender a su selección y apoyar a sus compañeros de equipo. Según explicó, situaciones de alta presión en partidos entre rivales deportivos históricos como México y Estados Unidos pueden provocar reacciones intensas.

Mientras tanto, la Selección Mexicana mantiene viva la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda del torneo. Tras la victoria de Italia sobre Estados Unidos, el equipo dirigido por Benjamín Gil depende de su resultado ante la novena italiana para asegurar su pase a la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol.