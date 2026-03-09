Es tiempo de mujeres y Q. Roo alza la voz por la igualdad sin retrocesos: Mara Lezama

-En el marco del 8M, Mara Lezama y Esther Burgos reivindican el liderazgo femenino.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que “es tiempo de mujeres”, al reivindicar la lucha histórica por la igualdad sustantiva y refrendar que en su administración no habrá retrocesos en la defensa de los derechos femeninos.



Acompañada por Esther Burgos Jiménez, titular de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), la gobernadora destacó que el 8 de marzo no es solo una fecha de conmemoración, sino un recordatorio de la lucha incansable de generaciones de mujeres que alzaron la voz aun cuando hacerlo implicaba arriesgar la vida o la libertad.



Mara Lezama subrayó que el derecho a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia está consagrado tanto en la Constitución federal como en la de Quintana Roo, lo que implica un deber reforzado del Estado para proteger y garantizar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes frente a una historia marcada por la desigualdad y la violencia.



La gobernadora resaltó que México vive un momento histórico con el liderazgo de la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, a quien describió como científica, preparada y ejemplo de que el poder puede ejercerse con inteligencia, sensibilidad y visión transformadora.



Esther Burgos subrayó que en Quintana Roo también se hace historia con la primera mujer gobernadora de la entidad y la mejor evaluada del país, lo que envía un mensaje poderoso a niñas y jóvenes: no hay techos que no puedan romperse ni metas inalcanzables.



Mara Lezama sostuvo que gobernar con perspectiva de género significa garantizar dignidad, autonomía y bienestar para cada mujer, sin importar su edad o lugar de origen.



Reivindicó la fuerza ancestral de las mujeres mayas, así como reconoció el trabajo de mujeres en la hotelería, trabajadoras del hogar, profesionistas, científicas, académicas, emprendedoras y mujeres del campo que construyen bienestar y prosperidad compartida.



La gobernadora de Quintana Roo cerró el mensaje con un llamado a continuar la transformación desde la unidad y la sororidad: “A quienes lucharon antes, a las mujeres del presente y a las niñas del mañana, este es nuestro tiempo”.