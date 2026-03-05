Inicia en AO la renovación de la Avenida de la Paz en San Ángel

-Esta rehabilitación forma parte del programa de actualización urbana.

El alcalde Javier López Casarín dio el banderazo a las obras que se llevarán a cabo en Avenida de la Paz, como parte del programa de actualización de imagen urbana, cuya inversión asciende a 30 millones de pesos, para atención de infraestructura y espacios públicos en beneficio de la comunidad y del sector productivo de la demarcación, recursos que se ejercerán de manera programada durante la presente administración.



La intervención contempla el retiro cuidadoso de la piedra únicamente para su recuperación y reutilización, privilegiando acciones correctivas antes que sustituciones totales. Se conservarán guarniciones, se rehabilitarán luminarias y se reforzarán los elementos que lo requieran sin alterar la lectura urbana del entorno.



El alcalde reiteró que no existe ninguna instrucción para retirar el empedrado. Por el contrario, el compromiso de la administración es cuidar y preservar el patrimonio histórico de San Ángel.



Entre las acciones previstas se encuentran la ampliación de banquetas para mejorar el flujo peatonal. Además de la integración de jardineras a lo largo del espacio público, junto con la incorporación de bahías de ascenso y descenso.



Los cruces peatonales serán marcados con piedra recuperada, además de la intervención del parque existente bajo un criterio de recuperación y puesta en valor.



Se informó que desde hace un año se han realizado diversas reuniones con vecinos de colonias que cuentan con empedrado, con el objetivo de compartir las acciones de mantenimiento, luego de años de abandono en dichas vialidades.



La Alcaldía Álvaro Obregón reitera su disposición permanente al diálogo con la comunidad para aclarar dudas y fortalecer un proyecto que prioriza la preservación del patrimonio histórico y la mejora de la calidad de vida de las personas que viven y transitan en la demarcación.