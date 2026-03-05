Clara Brugada instala gabinete con alcaldías para recibir al Mundial en CDMX

-La mandataria capitalina detalló que más de 2 mil obras se encuentran en marcha o concluidas.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presidió la instalación del Gabinete de Coordinación entre Alcaldías y Gobierno de la Ciudad de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un espacio interinstitucional de trabajo permanente que articulará acciones estratégicas para garantizar que la capital del país reciba el evento deportivo más importante del mundo con orden, seguridad y una ciudad profundamente transformada.



La mandataria capitalina detalló que más de 2 mil obras se encuentran en marcha o concluidas como parte de la transformación urbana rumbo al Mundial.



Destacó la importancia de que esa justa internacional se realice en un contexto de seguridad para los aficionados al fútbol, pues la capital del país reporta índices históricamente bajos en cuanto a los delitos de alto impacto.



Acompañada por titulares y representantes de las 16 alcaldías, informó que el gabinete sesionará cada 15 días y, posteriormente, semanalmente conforme se acerque el torneo, con el propósito de garantizar coordinación operativa antes, durante y después de los 39 días de competencia.



Brugada Molina explicó que el gabinete trabajará de manera prioritaria en infraestructura y servicios, gobierno y seguridad, atención al turismo y programas deportivos y sociales. Indicó que, ante la temporada de lluvias que coincidirá con el torneo, ya se implementa un programa intensivo de desazolve y prevención en puntos críticos en coordinación con las alcaldías.



Al referirse al tema de seguridad pública, destacó que la capital recibirá la justa mundialista en uno de sus mejores momentos en esta materia. Señaló que, desde 2019, los delitos de alto impacto han disminuido 58 por ciento y, en comparación con 2024, la reducción es de 13 por ciento. En homicidio doloso, precisó, la baja es de 46 por ciento respecto a 2019 y de 10 por ciento frente al año anterior, y enfatizó que en los primeros 62 días de 2026 todas las alcaldías registran disminución en delitos de alto impacto.



Brugada Molina señaló que la ciudad fortalecerá su oferta cultural y turística mediante la renovación de rutas emblemáticas y la intervención de espacios estratégicos.



Recordó que el Zócalo será sede de un gran festival futbolero y que en las 16 alcaldías se desplegarán actividades deportivas y culturales, incluidas jornadas masivas como la clase de fútbol y la ola más grande del mundo, además de un programa cultural que convertirá a la capital en un lienzo vivo con imagen urbana mundialista.



En lo deportivo, añadió que el Gobierno de la Ciudad rehabilita y construye 300 canchas, mientras que las alcaldías intervienen 235 adicionales en sus territorios.



La alcaldesa en Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, señaló que la instalación del Gabinete representa un esfuerzo necesario de coordinación para recibir en el país y en la capital el evento deportivo más importante del mundo, el cual permitirá mostrar al mundo la riqueza de cada demarcación.



El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, afirmó que, al albergar por cuarta ocasión un Mundial de fútbol, la capital del país demostrará ante millones de personas en el mundo que es una ciudad anfitriona, planeada y organizada con una visión de futuro.



La directora de Relaciones Institucionales de la FIFA México, Ximena Suárez Corzo, agradeció el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías por el esfuerzo conjunto para recibir la Copa Mundial de Fútbol.



Estuvieron presentes integrantes del Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México y las y los titulares o representantes de las 16 alcaldías, y de dependencias vinculadas a las áreas de seguridad, obras, movilidad, turismo, medio ambiente, salud y desarrollo social.