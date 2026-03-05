Ventas de autos en México crecieron 4.4% en primer bimestre del año

-Se vendieron en dos meses alrededor de 250 mil 76 vehículos ligeros nuevos.

La industria automotriz mexicana inició 2026 con el mejor primer bimestre desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comenzó a recopilar el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros en 2005.



En el primer bimestre del año se vendieron 250 mil 76 vehículos ligeros nuevos, lo que representó un crecimiento anual de 4.4% frente al mismo periodo de 2025, cuando se comercializaron 239 mil 555 unidades. Esta cifra se convirtió en el nivel más alto para un arranque de año en más de dos décadas.



Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó que el acumulado del primer bimestre de 2026 marca un récord de ventas y que febrero se ubicó como el segundo mes de febrero más alto en el comparativo histórico.



Señalaron que durante febrero se comercializaron 118 mil 297 unidades, lo que representó una disminución anual de 0.3% respecto al mismo mes de 2025, equivalente a 305 vehículos menos. No obstante, el resultado se posicionó como el segundo febrero con mayor volumen de ventas en registro, lo que permitió mantener un arranque sólido en el año.



En comparación con enero de 2026, se registró una disminución de 13 mil 482 unidades, es decir, una caída mensual de 10.2%.



El resultado también fue ligeramente inferior a la estimación de la AMDA, que proyectaba 119 mil 926 unidades. La diferencia fue de 1.38% respecto al dato observado.



Con estos resultados, la industria automotriz mexicana consolida un inicio de año histórico, en un entorno cada vez más competitivo y con mayor presencia de nuevas marcas internacionales.