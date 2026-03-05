Tijuana sede del circuito nacional de festivales por la paz: Marina del Pilar

-El arranque estará amenizado por el concierto gratuito de Carín León.

Como parte de la Estrategia de Paz que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al acceso al arte y la cultura como herramientas para fortalecer el tejido social, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda anuncio que el próximo 21 de marzo, el cantante Carín León ofrecerá un concierto gratuito en Tijuana, como parte del arranque del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.



“En Baja California hemos entendido que la paz no se decreta, la paz se construye todos los días desde el territorio. Desde el inicio de nuestra administración impulsamos esta estrategia, convencidos de que la paz no es solo ausencia de violencia, sino presencia de comunidad que brinda identidad y oportunidades para todas y todos”, resaltó la mandataria.



Por su parte, la secretaria de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “desde el año pasado tuvimos una primera colaboración en el festival llamado Territorios por la Paz, el cual trabaja en los territorios, se realiza a lo largo de dos semanas en una programación intensa en zonas prioritarias y atiende una población muy alta de manera gratuita para la construcción de la paz”.



El anuncio es resultado del trabajo sostenido del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura de Baja California, a cargo de Alma Delia Ábrego Ceballos, para garantizar acceso real al arte y la cultura para todas y todos.



El Circuito Nacional de Festivales por la Paz consta de 200 festivales en las 32 entidades del país, con el propósito de llegar a cerca de siete millones de jóvenes. La programación contempla actividades culturales gratuitas y presentaciones musicales con perfiles regionales y urbanos.



Para 2026 se contempla una ruta en distintas entidades como Estado de México, Oaxaca y Puebla, con una programación que incluye, entre otros géneros, regional mexicano, jazz, banda tradicional, hip-hop, electrónica y fusiones urbanas, además de festivales ya existentes que se integran al circuito.



La sede, horarios y logística de acceso del concierto en Tijuana, así como la programación completa del festival Territorios de Paz, se darán a conocer a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y del Gobierno de Baja California.