Acompaña Delfina Gómez a Rectora de la UAEMéx en su 1er Informe

-Se instalaron luminarias en las inmediaciones de Ciudad Universitaria para fortalecer la seguridad del alumnado.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó a Martha Patricia Zarza Delgado, Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a rendir su primer informe; en su participación, la Mandataria estatal destacó la atención prioritaria al bienestar de la comunidad estudiantil de una de las 10 mejores instituciones a nivel superior del país con acciones como la mejora del entorno urbano para la seguridad y tranquilidad del alumnado, con la instalación de luminarias en las inmediaciones de Ciudad Universitaria como parte de este “2026, Año de las Obras en Edoméx”.



La Gobernadora y la Rectora señalaron que en tiempo de mujeres ha habido frutos del trabajo coordinado con la Máxima Casa de Estudios mexiquense como la Mega Jornada de Vacunación en el estadio de CU, la Feria Ambiental en Atizapán, la “Expo Agro-Alimentaria Internacional 2025”, la operación del Centro Integral de Atención a Pequeñas Especies en Toluca y Texcoco, programas y diplomados, acciones en materia de agua; así como el reconocimiento del Bordo de las Maravillas como Área Natural Protegida, la primera en un entorno universitario.



Celebró el fomento de carreras innovadoras como la electrónica avanzada, la informática aplicada, la robótica o la inteligencia artificial, con planes y programas de estudios que responden a los nuevos requerimientos de especialistas a nivel nacional e internacional.



Afirmó que este informe de actividades integró en sus seis pilares objetivos y metas como un estudiantado con mejores oportunidades, investigación y desarrollo académico de calidad, la promoción de la cultura y el deporte, y la dignificación del personal académico y administrativo.