SAN MATEO ATENCO REFUERZA ACCIONES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta Ana Muñiz Neyra, reafirmó su compromiso de impulsar la igualdad sustantiva, proteger la vida y dignidad de niñas y mujeres, y garantizar su acceso a la justicia.

Durante un encuentro realizado en el Teatro Sor Juana Inés de la Cruz, la alcaldesa destacó que esta fecha representa un llamado a fortalecer las políticas públicas con perspectiva de género. Señaló que promover el desarrollo y el liderazgo de las mujeres también significa impulsar el progreso integral del municipio.

Entre las acciones implementadas por el gobierno municipal se encuentran operativos comunitarios en más de 500 puntos del municipio, el programa Semáforo ¡AHORA!, la Unidad Municipal de Primera Intervención en Delitos de Género y el sistema de alerta con geolocalización conectado al Centro de Mando C4, que brinda protección inmediata a mujeres con medidas de resguardo.

La alcaldesa informó que 385 mujeres han sido beneficiadas con dispositivos de alertamiento, de las cuales 223 mantienen activo el sistema de protección. Además, se han brindado servicios de atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento para la presentación de denuncias y canalización a refugios cuando ha sido necesario.

Gracias a estas acciones y al trabajo coordinado con autoridades estatales y federales, San Mateo Atenco ha logrado reducir en 37% los índices de violencia de género, afirmó Muñiz Neyra, quien reiteró que su gobierno continuará impulsando políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres.