“Las mujeres construimos y debemos ser guardianas de la democracia moderna”: Kenia López

-Hoy el país cuenta con el mayor número de mujeres en cargos públicos y de representación popular

Al afirmar que “las mujeres podemos ser aliadas de las mujeres y sororarias”, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que “hemos sido protagonistas de la construcción de esta moderna democracia en México y debemos ser sus guardianas permanentes”.



En su mensaje inaugural del Conversatorio de Presidentas de la Cámara de Diputados, López Rabadán señaló que este encuentro refleja el impulso de la paridad y destacó que actualmente el país cuenta con el mayor número de mujeres en un cargo público y de representación popular.



“Este entendimiento de paridad que hemos construido entre todas las que estamos aquí, se materializa hoy en la mayor cantidad de gobernadoras en nuestra historia, en la mayor cantidad de diputadas federales”, dijo frente a Beatriz Paredes Rangel, Guadalupe Murguía Gutiérrez, Laura Rojas Hernández, Dulce María Sauri Riancho, Noemí Berenice Luna Ayala y Marcela Guerra Castillo, todas ellas expresidentas de esta representación popular.



Luego de agradecer su presencia y la de diversas personalidades y colectivos que acudieron al evento que se llevó a cabo en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, expuso que al día de hoy 253 mujeres son diputadas federales de todos los grupos parlamentarios y destacó también que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores están presididas por mujeres.



“Gracias al trabajo de quienes están en este presidium y, por supuesto, hay que decirlo, gracias a que hemos entendido que las mujeres somos protagonistas de la construcción de esta moderna democracia en México y también sabemos que debemos ser las guardianas permanentes de todo lo que hemos ganado”, reiteró.



En medio de la discusión que inicia por la reforma electoral, subrayó que “es claro que este debate, que esta democracia, que este país se construye hoy con nosotras” y la participación activa de las mujeres.



Previamente, en entrevista con reporteros de la fuente, López Rabadán reiteró que en su papel de árbitro garantizará que haya una deliberación plural, transparente y honorable desde la Cámara de Diputados.



La diputada presidenta indicó que su prioridad será que no haya fast track ni se violenten los ordenamientos legales o los procesos legislativos.