Se reúnen Gabinete de Seguridad y representantes de la FIFA

-Este encuentro marca el inicio de los protocolos de inteligencia y del despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el objetivo de coordinar la estrategia de seguridad durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, autoridades del Gobierno de México, junto a representantes de la FIFA, instalaron una mesa de coordinación estratégica para revisar los avances que permitirán garantizar la integridad de asistentes y delegaciones internacionales.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que este encuentro marca el inicio de los protocolos de inteligencia y del despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional, donde participan todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como diversas dependencias federales y autoridades estatales.



Indicó que la reunión fue productiva y destacó la coordinación entre autoridades federales y locales de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, quienes estuvieron presentes en el encuentro, lo que permitirá garantizar condiciones de seguridad para la población y para quienes visiten el país durante la justa deportiva.



Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, refirió que se está integrando una estrategia sin precedentes, basada en la coordinación interinstitucional, que permitirá fortalecer las capacidades operativas y consolidar condiciones adecuadas para la realización del evento, además de proyectar a México a nivel internacional.



El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informó que se realizan trabajos para fortalecer los sistemas de seguridad, navegación aérea y control de accesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en los aeropuertos de Toluca y Cuernavaca.



Indicó que se fortalecen los mecanismos de seguridad y protección portuaria, y se coordina con autoridades carreteras para garantizar el traslado seguro de los materiales que lleguen por vía marítima.



La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reiteró el compromiso del Gobierno de México de trabajar en coordinación con la FIFA para garantizar la estancia de los visitantes durante el evento, mediante la agilización de procesos de visado, permisos y control migratorio, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a fin de facilitar el ingreso, estancia y salida del país de todas las personas, empresas y entidades vinculadas al Mundial.



El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, destacó el desarrollo de dispositivos especiales de seguridad para el traslado de jugadores, así como la coordinación en polígonos, rutas y zonas estratégicas mediante equipos de acción que garantizarán la integridad de los asistentes.



Por parte de FIFA asistieron el director ejecutivo en México, Jurgen Mainka; el director de Seguridad, Protección y Accesos, Helmut Spahn; el director de Operaciones, Heimo Schirgi; el director de Protección y Seguridad, GB Jones y el director ejecutivo de Protección y Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis, quienes expresaron su reconocimiento al trabajo coordinado de las diferentes dependencias del Gobierno de México para la organización de la Copa Mundial, particularmente en materia de seguridad en las sedes donde se realizarán los partidos, y reiteraron su confianza en el avance de las acciones preparatorias.



La coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, señaló que desde el Gobierno de México se ha trabajado para atender cada una de las inquietudes en coordinación con el equipo de FIFA México y destacó la comunicación permanente que se ha mantenido, la cual ha generado confianza de cara al desarrollo del evento.



El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, expuso las alternativas de transporte y las señalizaciones que se instalarán en distintos puntos para facilitar el traslado de los visitantes.