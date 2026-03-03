Encabeza Delfina Gómez 202 aniversario de la fundación del Edoméx

-Subrayó que su administración prioriza obras y servicios en salud, seguridad, educación e infraestructura.

-Reiteró el respaldo a las Fuerzas Armadas, reconoció a mujeres, hombres e instituciones distinguidas con la Presea Edoméx 2025.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia por el 202.° Aniversario de la Fundación del Estado de México y la entrega de la Presea Edoméx 2025, donde destacó que la transformación continúa este “2026, Año de las Obras”, enfocado en invertir de manera responsable y transparente para atender rezagos y deudas históricas en comunidades de los 125 municipios.



“Los recursos públicos son del pueblo y deben retornar a él, a través de servicios en salud, seguridad, educación, al igual que en infraestructura óptima para el desarrollo social. Con esta firme convicción, estamos desplegando un gran esfuerzo para que la transformación se consolide en todas las regiones y municipios de la entidad; 2026 es el año de las obras en el Estado de México”, aseveró la maestra Delfina Gómez Álvarez desde el Centro Cultural Bicentenario en Texcoco.



La Primer Mandataria Mexiquense recordó que en su administración, su principal filosofía es “El Poder de Servir”, y ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida, al asegurar que la ciudadanía mexiquense sea beneficiada y se garanticen sus derechos.



“El Poder de Servir no es un simple lema, es un concepto profundo que sintetiza la obligación de nuestro gobierno. El Poder de Servir es una filosofía que, siguiendo el hilo conductor de nuestra historia, revalora al humanismo mexicano como un modelo de desarrollo equilibrado y socialmente útil”, aseguró la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



En la ceremonia, refirió el profesionalismo, trabajo, dedicación y ayuda que hacen a la sociedad mexiquense las 16 personas galardonadas con la Presea Estado de México 2025.



“Mi mayor reconocimiento y especial celebración a nuestros homenajeados; cada una y cada uno de ustedes son un ejemplo a seguir, son la muestra precisa de que el pueblo mexiquense sigue dando grandes hijas e hijos a nuestra amada patria”, dijo la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



Aprovechó para reiterar que las Fuerzas Armadas no están solas y cuentan con las y los mexiquenses para defender a la patria, bajo la guía y liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo anterior al recordar los hechos acontecidos en Jalisco.



La Presea Estado de México, máximo galardón que otorga la entidad, fue entregada a ocho mujeres, cinco hombres y tres instituciones:



Presea Ciencia, Tecnología e Innovación al Dr. Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta



Por sus aportaciones en la planeación urbana y el desarrollo metropolitano, mediante la generación de conocimiento científico aplicado a políticas públicas de vivienda, movilidad y ordenamiento territorial.



Presea de Arte y Cultura para C. Virginia Alba Dionicio



Por preservar la cultura otomí mediante joyería artesanal elaborada con ocoxal, fibra natural de pino.



Presea de Pedagogía y Docencia para la Mtra. Angélica Gómez Hernández



Por sumar a la educación durante 48 años como maestra, directora, supervisora ​​y actual Encargada del Despacho del Sector Educativo en Ecatepec.



Presea de Periodismo e Información para la Mtra. Veneranda Mendoza Herrera



Periodista de investigación en el Estado de México y corresponsal de la revista Proceso y agencia Apro, en los que ha documentando el quehacer gubernamental, actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.



Presea al Mérito Cívico y Servicios a la Comunidad para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma



Por su investigación y vinculación comunitaria, con proyectos de saneamiento de humedales, captación de agua pluvial y agricultura sostenible en el Estado de México.



Presea al Trabajo para la enfermera Catalina Natividad Olvera González



Por sus aportaciones a la seguridad y protección civil durante diez años en el Parque Ecológico Zacango.



Presea a la Juventud para la mtra. Claudia Azucena Francisco Morales



Por su investigación en vacunas y bioterapéuticos, con participación en el desarrollo de una inmunización contra el virus Nipah en el La Jolla Institute for Immunology.



Prese a la Contribución en el Servicio Público para la Dra. Susana Libien Díaz González



Servidora pública durante más de 35 años en el Gobierno del Estado de México.



Presea al Impulso Económico para la C. Rosario Núñez Flores.



Por el impulso al arte textil como maestra artesana del rebozo en Tenancingo, rescatando y preservando técnicas ancestrales del empuntado y rapacejo tradicional.



Presea de la Preservación del Ambiente y la Sostenibilidad de los Recursos Naturales para el Ing. Raúl Domínguez Vences



Por preservar el medio ambiente mediante emprendimientos agropecuarios sustentables en el sur del Estado de México.



Presea a Quienes sin ser Mexiquenses Tengan Méritos Eminentes o Relevantes para la C. Valeria Palacios Cruz



Por el desarrollo de soluciones tecnológicas con inteligencia artificial, robótica y drones para el monitoreo ambiental y atención de emergencias.



Para el C. José Saturnino Cardozo Otazú.



Por sus méritos deportivos como máximo goleador histórico del Deportivo Toluca, con 249 anotaciones y cuatro campeonatos de liga.



Presea a la Defensa de los Derechos Humanos para el C. Rodolfo Ignacio Gómez.



Por la defensa de los derechos humanos como consultor de la UNESCO, impulsando el derecho a la educación y la protección de la infancia en contextos de violencia.



Presea de la Seguridad, Protección Ciudadana o Procuración de Justicia para la Unidad de Rescate Aéreo “Relámpagos”



Por 31 años de servicio ininterrumpido, realizando más de 14 mil 500 operaciones de ambulancia aérea, rescate en zonas de difícil acceso, combate de incendios forestales y atención a desastres.



Presea al Mérito Agrario para el C. Carlos Juárez Guzmán.



Por sus aportaciones a la agricultura sustentable mediante la conservación de semillas nativas de maíz y frijol en el Banco de Germoplasma.



Presea de Medicina y Fomento a la Salud para el Banco de Tejidos.



Por contribuir a la salud mediante el suministro de más de 16 mil tejidos humanos a hospitales del país entre 2022 y 2025.