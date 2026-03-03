Encabeza Delfina Gómez 202 aniversario de la fundación del Edoméx

-Subrayó que su administración prioriza obras y servicios en salud, seguridad, educación e infraestructura.
-Reiteró el respaldo a las Fuerzas Armadas, reconoció a mujeres, hombres e instituciones distinguidas con la Presea Edoméx 2025.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia por el 202.° Aniversario de la Fundación del Estado de México y la entrega de la Presea Edoméx 2025, donde destacó que la transformación continúa este “2026, Año de las Obras”, enfocado en invertir de manera responsable y transparente para atender rezagos y deudas históricas en comunidades de los 125 municipios.

“Los recursos públicos son del pueblo y deben retornar a él, a través de servicios en salud, seguridad, educación, al igual que en infraestructura óptima para el desarrollo social. Con esta firme convicción, estamos desplegando un gran esfuerzo para que la transformación se consolide en todas las regiones y municipios de la entidad; 2026 es el año de las obras en el Estado de México”, aseveró la maestra Delfina Gómez Álvarez desde el Centro Cultural Bicentenario en Texcoco.

La Primer Mandataria Mexiquense recordó que en su administración, su principal filosofía es “El Poder de Servir”, y ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida, al asegurar que la ciudadanía mexiquense sea beneficiada y se garanticen sus derechos.

“El Poder de Servir no es un simple lema, es un concepto profundo que sintetiza la obligación de nuestro gobierno. El Poder de Servir es una filosofía que, siguiendo el hilo conductor de nuestra historia, revalora al humanismo mexicano como un modelo de desarrollo equilibrado y socialmente útil”, aseguró la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En la ceremonia, refirió el profesionalismo, trabajo, dedicación y ayuda que hacen a la sociedad mexiquense las 16 personas galardonadas con la Presea Estado de México 2025.

“Mi mayor reconocimiento y especial celebración a nuestros homenajeados; cada una y cada uno de ustedes son un ejemplo a seguir, son la muestra precisa de que el pueblo mexiquense sigue dando grandes hijas e hijos a nuestra amada patria”, dijo la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Aprovechó para reiterar que las Fuerzas Armadas no están solas y cuentan con las y los mexiquenses para defender a la patria, bajo la guía y liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo anterior al recordar los hechos acontecidos en Jalisco.

La Presea Estado de México, máximo galardón que otorga la entidad, fue entregada a ocho mujeres, cinco hombres y tres instituciones:

Presea Ciencia, Tecnología e Innovación al Dr. Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta

Por sus aportaciones en la planeación urbana y el desarrollo metropolitano, mediante la generación de conocimiento científico aplicado a políticas públicas de vivienda, movilidad y ordenamiento territorial.

Presea de Arte y Cultura para C. Virginia Alba Dionicio

Por preservar la cultura otomí mediante joyería artesanal elaborada con ocoxal, fibra natural de pino.

Presea de Pedagogía y Docencia para la Mtra. Angélica Gómez Hernández

Por sumar a la educación durante 48 años como maestra, directora, supervisora ​​y actual Encargada del Despacho del Sector Educativo en Ecatepec.

Presea de Periodismo e Información para la Mtra. Veneranda Mendoza Herrera

Periodista de investigación en el Estado de México y corresponsal de la revista Proceso y agencia Apro, en los que ha documentando el quehacer gubernamental, actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.

Presea al Mérito Cívico y Servicios a la Comunidad para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma

Por su investigación y vinculación comunitaria, con proyectos de saneamiento de humedales, captación de agua pluvial y agricultura sostenible en el Estado de México.

Presea al Trabajo para la enfermera Catalina Natividad Olvera González

Por sus aportaciones a la seguridad y protección civil durante diez años en el Parque Ecológico Zacango.

Presea a la Juventud para la mtra. Claudia Azucena Francisco Morales

Por su investigación en vacunas y bioterapéuticos, con participación en el desarrollo de una inmunización contra el virus Nipah en el La Jolla Institute for Immunology.

Prese a la Contribución en el Servicio Público para la Dra. Susana Libien Díaz González

Servidora pública durante más de 35 años en el Gobierno del Estado de México.

Presea al Impulso Económico para la C. Rosario Núñez Flores.

Por el impulso al arte textil como maestra artesana del rebozo en Tenancingo, rescatando y preservando técnicas ancestrales del empuntado y rapacejo tradicional.

Presea de la Preservación del Ambiente y la Sostenibilidad de los Recursos Naturales para el Ing. Raúl Domínguez Vences

Por preservar el medio ambiente mediante emprendimientos agropecuarios sustentables en el sur del Estado de México.

Presea a Quienes sin ser Mexiquenses Tengan Méritos Eminentes o Relevantes para la C. Valeria Palacios Cruz

Por el desarrollo de soluciones tecnológicas con inteligencia artificial, robótica y drones para el monitoreo ambiental y atención de emergencias.

Para el C. José Saturnino Cardozo Otazú.

Por sus méritos deportivos como máximo goleador histórico del Deportivo Toluca, con 249 anotaciones y cuatro campeonatos de liga.

Presea a la Defensa de los Derechos Humanos para el C. Rodolfo Ignacio Gómez.

Por la defensa de los derechos humanos como consultor de la UNESCO, impulsando el derecho a la educación y la protección de la infancia en contextos de violencia.

Presea de la Seguridad, Protección Ciudadana o Procuración de Justicia para la Unidad de Rescate Aéreo “Relámpagos”

Por 31 años de servicio ininterrumpido, realizando más de 14 mil 500 operaciones de ambulancia aérea, rescate en zonas de difícil acceso, combate de incendios forestales y atención a desastres.

Presea al Mérito Agrario para el C. Carlos Juárez Guzmán.

Por sus aportaciones a la agricultura sustentable mediante la conservación de semillas nativas de maíz y frijol en el Banco de Germoplasma.

Presea de Medicina y Fomento a la Salud para el Banco de Tejidos.

Por contribuir a la salud mediante el suministro de más de 16 mil tejidos humanos a hospitales del país entre 2022 y 2025.

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

OBTIENE GARCÍA HARFUCH EL 82% DE APROBACIÓN TRAS OPERATIVO

3 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El secretario de Seguridad se posiciona como el favorito para la presidencia, superando a figuras como Fernández Noroña y Marcelo Ebrard. A …

“La ONU dejó de cumplir su labor en el mundo”: Sheinbaum

3 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Urgió a recuperar el papel de la política diplomática multilateral al hablar del conflicto en Medio Oriente. Durante la conferencia matutina, la …

Detecta Secretaría de Economía irregularidades en 750 empresas acereras

3 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Se suspendieron operaciones de importación y abrieron procedimientos administrativos tras inspecciones en el sector siderúrgico. En el marco de la llamada “operación …

Impulsa Baja California más de 100 acciones en cuidado del agua: Marina del Pilar

3 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-“Cuidar el agua es tarea de todas y de todos. No es un mes, es todos los días”, indicó. Con la convicción …

La marcha del 8M es un momento de expresión de las mujeres: Clara Brugada

3 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Informó que se está organizando ya un operativo especial de cara al próximo 8 de marzo La Jefa de Gobierno, Clara Brugada …

Tabe pide poder orden a desarrolladores para cumplir obras de mitigación

3 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Pide a autoridades que mitigaciones de MH no se lleven a otras zonas de la CDMX. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio …

Destaca Mesa de Paz reducción del 44% en homicidios en la Zona Oriente de Edoméx

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-”El esfuerzo conjunto es nuestra mayor fortaleza para recuperar la tranquilidad”, destacó la maestra Delfina Gómez Álvarez. En un esfuerzo por consolidar …

Paty Zarza lista para rendir su Primer Informe de Actividades

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La rectora destacó que su gestión busca ser un ejemplo de que las capacidades y la preparación no tienen género. En la …

Toluca impulsa regularización comercial en 15 delegaciones: Ricardo Moreno

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La estrategia proyecta beneficiar a 49 mil habitantes al facilitar permisos renovables. El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, afirmó que el nuevo …

San Mateo Atenco reforzará acciones hidráulicas antes de temporada de lluvias

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Ana Muñiz Neyra detalló que con el presupuesto aprobado para este año se dará prioridad a obras hidráulicas. Ana Muñiz Neyra, presidenta …

Fortalece Isaac Montoya la seguridad y entorno urbano en Naucalpan

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La administración de Isaac Montoya Márquez reafirma su compromiso con el bienestar ciudadano. Con el propósito de resarcir el rezago histórico en …

Penta Zero Miedo es nuevo Campeón Intercontinental de la WWE

3 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-Se convierte por primera vez el luchador mexicano en campeón dentro de la WWE. Por fin se hizo justicia para el luchador …

Shia LaBeouf es arrestado por segunda vez en Nueva Orleans

3 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-LaBeouf volverá a la corte el próximo 9 de marzo para conocer su futuro legal. Una vez más se complica la situación …

EXIGE ERNESTINA GODOY LA RENUNCIA DE VARIOS DELEGADOS DE LA FGR EN DISTINTOS ESTADOS

2 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Son por lo menos 15 delegados de la FGR en estados los que deberán dejar el cargo La encargada de la Fiscalía …

Ola de calor provocará que varios estados superen los 40 grados

2 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Se espera que para el martes el sistema comience a debilitarse en algunas regiones, pero aún persistirá el calor extremo en Guerrero, …

“México siempre va a abogar por la paz mundial”: Sheinbaum

2 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Aseguró que, ante cualquier situación en el mundo, la presidenta guía su política exterior bajo ocho principios establecidos en la Constitución Política …

Entra en funcionamiento sala de hemodinamia en el Hospital General de Chetumal: Mara Lezama

2 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-El nuevo servicio atiende infartos, cateterismos, colocación de marcapasos y otros servicios sin necesidad de traslados fuera de la ciudad La gobernadora …

Devela Clara Brugada busto de Cuauhtémoc durante aniversario luctuoso

2 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-En el 501 aniversario luctuoso del último huey tlatoani quedará su imagen en el cruce de las calles Argentina y Guatemala, en …

Encabeza Rojo de la Vega operativo para retirar puestos afuera del metro Balderas

2 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Sin incidentes y de forma pacífica se llevó a cabo el dispositivo; la alcaldesa explicó que los comerciantes ya habían sido notificados …

Denuncias ciudadanas evitan el pago de más de 23 mdp por fraude y extorsión: Delfina Gómez

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-En el periodo del 1 de enero al 26 de febrero la Secretaría de Seguridad estatal atendió 3,224 denuncias. Gracias a la …

Se recolecta en Edoméx más de media tonelada de aparatos eléctricos y electrónicos

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Durante el primer ElectroRecicla de 2026, servidoras y servidores públicos de la SMAyDS y de la Secretaría de Movilidad entregaron equipos en …

Encabeza GEM Foro “Ley General de Aguas”, uniendo esfuerzos con municipios

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Unen esfuerzos para mejorar la prestación de servicios de agua potable, drenaje, saneamiento y tratamiento, derecho humano al agua, sistemas comunitarios, concesiones …

UAEMéx impulsa acceso abierto y fortalece alianzas estratégicas: Paty Zarza

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La UAEMéx firmó un convenio de colaboración con el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. La Universidad Autónoma del Estado de México, encabezada …

Toluca aprueba descuentos y condonaciones en servicios de agua potable

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Los descuentos van desde 25% en derechos de conexión, 100% en recargos y beneficios adicionales para grupos especiales. Durante la Séptima Sesión …

Impulsa Saray Benítez el deporte y la economía en Mexicaltzingo

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La presidenta municipal agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la presencia de la secretaria de Desarrollo Económico. Con …

PJEdoméx y Poder Judicial de San Luis Potosí fortalecen operación de los CECOFAM

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Mediante convenio impulsarán la capacitación especializada, privilegiando el interés superior de la niñez. A fin de fortalecer la operación de los Centros …

FIFA podría expulsar a jugadores que se cubran la boca para hablar con su rival

2 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-El contexto se inició por las denuncias presentadas por Vinicius Jr, quien afirmó que recibió insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni. …

Sorprenden Zendaya y Tom Holland; ya están oficialmente casados

2 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-Los actores se conocieron durante el rodaje de la película de Spider-Man: Homecoming (2016). Mucho se ha especulado durante el fin de …

SHEINBAUM Y EL DIRECTOR GLOBAL DE COCA COLA ANUNCIAN INVERSIÓN DE 6 MIL MDD EN MÉXICO

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El encuentro marcó el inicio de la gira del trofeo del Mundial 2026, que aterrizará en el AIFA. En un movimiento que …

Exige México a casa de subastas francesa suspender venta de piezas arqueológicas

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-No es la primera vez que México hace este tipo de reclamos a la casa subastadora; en 2023 hubo un caso similar. …

Anuncia INE que analizará propuesta de reforma electoral

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Manifestó su plena disposición a proporcionar a las legisladoras y los legisladores la información técnica, presupuestal y operativa que estimen necesaria. El …

Mara Lezama encabeza reunión sobre apertura de dos universidades Rosario Castellanos

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-La gobernadora destacó que se fortalecerá la oferta de educación superior con presencia de la UNRC en Playa del Carmen y Chetumal …

Entrega Clara Brugada obras con mejor iluminación e infraestructura infantil en Azcapotzalco

27 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-La mandataria informó que 12 escuelas fueron renovadas a través del programa 1, 2. 3 por Mi Escuela para recibir mantenimiento integral. …

Alberca Olímpica México 68 en Benito Juárez, lista para albergar la Copa Mundial de Clavados

27 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-El alcalde subrayó que Benito Juárez se distingue por ser la alcaldía más segura de la megalópolis y la segunda a nivel …

Delfina Gómez impulsa conectividad y apoyo al campo en el Edoméx

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Busca consolidar una agenda de desarrollo integral que combine la modernización de los servicios urbanos con el rescate de la vocación agrícola …

Construyen nueva deportiva en Xalatlaco: espacio para la convivencia familiar

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Las familias de la zona ahora cuentan con un espacio público iluminado, con cancha de futbol, una trotapista, áreas verdes, entre otros …

Fortalece UAEMéx transparencia y rendición de cuentas en sesión del Consejo Universitario

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La sesión subrayó el compromiso de la actual gestión con la transparencia y la participación activa de todos los sectores. Bajo el …

Participa IEEM en panel sobre derechos políticos electorales de mujeres LBTTTIQA+ y personas no binarias

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El panel, organizado por la asociación Fuera del Clóset, se realizó en el Salón Benito Juárez del Congreso del Estado de México. …

Entrega Manuel Vilchis pavimentación de calle Lerdo en Zinacantepec

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Durante el corte de listón, Vilchis Viveros enfatizó que la obra busca reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad vial. El …

Naucalpan alcanza presupuesto histórico, superando inversión en obra pública: Isaac Montoya

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La inversión en infraestructura crece más del 10%, mientras que el gasto en burocracia se mantiene estable. El Presidente Municipal de Naucalpan, …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.