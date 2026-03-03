Puebla se proyecta internacionalmente con Copa Mundial de Tiro con Arco

-El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, subrayó que cada peso destinado al deporte es una inversión, ya que forma personas y fortalece el tejido social.

El deporte construye paz, fortalece la unidad y proyecta a México ante el mundo, destacó el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, al anunciar junto al gobernador Alejandro Armenta Mier, la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, a realizarse del 10 al 12 de abril en Puebla.



Al informar que desde la CONADE y bajo la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se atienden las causas de la inseguridad, el titular Rommel Pacheco aseguró que la Copa del Mundo será un generador de economía ante la llegada del turismo deportivo.



El director expresó su reconocimiento al gobernador por levantar la mano en cada evento de talla nacional e internacional que se realiza en México.



El gobernador Alejandro Armenta Mier, resaltó que cuando se invierte en deporte, cultura, arte o educación, se aleja a la niñez y a la juventud de las conductas delictivas. “El deporte es obra pública”, reafirmó.



Señaló que la entidad se encuentra preparada para recibir a las y los atletas, así como a las familias visitantes, por ello se dispondrá de transporte para que disfruten de un recorrido gastronómico, cultural y antropológico por la entidad.



Por su parte, el presidente de World Archery México, Gabriel Ramos Rodríguez, indicó que la Copa del Mundo permitirá al estado y al país, mostrarse al mundo como una gran ciudad llena de cultura, gastronomía y gente buena que está dispuesta a recibir al mundo.



Reconoció al gobernador Alejandro Armenta Mier por el impulso al sector, al crear la Secretaría y la Universidad del Deporte.



Al considerar que estos eventos son un catalizador de paz, unión y hermandad, Gabriel Ramos Rodríguez detalló que del 7 al 10 de abril los competidores participarán en las eliminatorias en el Parque del Arte, mientras que las finales a realizarse el 11 y 12 de abril se llevarán a cabo en el Zócalo de la capital poblana, en un escenario preparado para recibir a mil 500 personas.



En su oportunidad, la arquera mexicana rankeada como número uno del mundo, Andrea Maya Becerra, remarcó el esfuerzo del Gobierno del Estado encabezado por Alejandro Armenta, por levantar la mano para ser la sede de la Copa del Mundo, en una ciudad que representa lo que es México con cultura, gastronomía e historia.



Cabe mencionar que la Copa del Mundo reunirá a más de 400 atletas de 26 países como Alemania, Brasil, China Taipéi, Corea, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Países Bajos, Turquía y México. La competencia representa el inicio de la serial internacional que recorre distintas sedes alrededor del mundo y que reúne a las máximas figuras del tiro con arco en las modalidades de arco recurvo y arco compuesto.