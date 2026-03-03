Se convirtió la alcaldía Gustavo A. Madero en líder en inversión en obra pública en la CDMX

-Con 3093.5 millones de pesos invertidos en 2025 se consolidó como la alcaldía con mayor gasto en obra pública.

Con una inversión de 3093.5 millones de pesos durante 2025, la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), encabezada por Janecarlo Lozano, se posicionó como la demarcación con mayor gasto en obra pública de la capital, de acuerdo con el Informe de Avance Trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas.



Del total de 16 mil 651 millones de pesos ejercidos por las 16 alcaldías, GAM aportó el 9.1%, casi el doble que Iztapalapa (4.8%) y Álvaro Obregón (4.7%), que ocuparon el segundo y tercer lugar.



El alcalde Lozano explicó que la inversión se refleja en proyectos como: los parques públicos EDEN’es Mestizaje y Juventino Rosas, el Centro de Inteligencia de la demarcación; la instalación de 4 mil 500 cámaras de videovigilancia; la adquisición de nuevas patrullas y mejora de vialidades; la creación de más de 50 kilómetros de senderos seguros.



“Con esos recursos creamos los EDEN’es, trabajamos porque la gente se sienta segura en las calles, construimos el primer centro de inteligencia y más de 50 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza”, afirmó Lozano.



La GAM superó en inversión a alcaldías gobernadas por la oposición como:



-Coyoacán: 1,245.9 millones de pesos.



-Miguel Hidalgo: 1,076.6 millones.



-Benito Juárez: 972.2 millones.



-Cuauhtémoc: 869.5 millones.



-Cuajimalpa: 574.2 millones.



Además, fue una de las cuatro demarcaciones que ejerció la totalidad de su presupuesto asignado, con 5 mil 917.5 millones de pesos, incluso por encima de lo programado inicialmente.



Lozano destacó que la GAM no tuvo subejercicio de recursos, a diferencia de Álvaro Obregón (246.1 millones) e Iztapalapa (197.5 millones). Subrayó que las cifras oficiales permiten evaluar objetivamente el desempeño de cada alcaldía, convirtiendo a Gustavo A. Madero en un referente de gobernanza en la Ciudad de México.