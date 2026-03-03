Suman más de un millón 600 mil las vacunas aplicadas contra el sarampión en CDMX

-Tan solo en febrero alcanzaron las 693 mil 829 dosis suministradas

La campaña de vacunación en esta capital, que arrancó en agosto del año pasado, suma, al día de hoy, un millón 614 mil 915 personas inoculadas, detalló la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la cual puntualizó que tan solo en febrero alcanzaron las 693 mil 829 dosis suministradas, y muestra un avance contra la prevención de esta enfermedad.



La titular de esa dependencia, Nadine Gasman Zilbermann, informó que de acuerdo a lo instruido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se continúa en este 2026 con el operativo contra el sarampión, con el relanzamiento de la campaña a inicio del pasado de febrero, donde tanto sólo ayer, primer día de marzo, se aplicaron 17 mil 291 dosis.



Precisó que de esta última cifra, casi 2 mil se aplicaron en los tres puestos de vacunación que se instalaron alrededor del concierto de la cantante colombiana Shakira, detalló Gasman Zilbermann, y reiteró que existen 150 lugares más –además de los Centros de Salud– donde la ciudadanía puede acudir a ser inoculada.



La titular de la dependencia de Salud pública local recordó que la meta de dosis contra el sarampión en la capital es de 2 millones 40 mil, para que a finales de marzo se logre la inmunidad de rebaño; sin embargo, aseveró que el avance positivo no significa que se va a dejar de vacunar, sino que se mantendrá, aunque no de manera tan intensiva.



Gasman Zylbermann reportó que en los puestos móviles se ha vacunado a 544 mil 199 personas, puntos que operan en diferentes horarios, incluyendo las primeras semanas en la Central de Abasto.



Del universo de personas vacunadas contra el sarampión el 21% corresponde a niñas y niños menores de 10 años; el 73% a personas entre los 10 y los 49 años; mientras que en el 6% restante se encuentra conformado por otros grupos.



En la Ciudad de México, al día de hoy, se reportan 418 casos confirmados por sarampión, 6 nuevos después del fin de semana, 64 de los cuales tienen residencia en el Estado de México.