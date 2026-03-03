Durante febrero se registraron 22.5 millones de empleos afiliados al IMSS: Zoé Robledo

-El 87.4%, es decir, 19 millones 696 mil 739 empleos, son permanentes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se registraron 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra máxima para un mes de febrero, la quinta más alta del país. Además, resaltó que tan solo en febrero se crearon 157 mil 882 puestos.



El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que, del total de puestos, en lo que va de 2026 se han generado 217 mil 299, mientras que, en los últimos 12 meses, 96 mil 923.



En cuanto a la calidad del empleo, señaló que el salario base de cotización es de 665.6 pesos diarios; en los últimos 12 meses el salario incrementó en 46 pesos, lo que equivale a una tasa de 7.4 por ciento, el más alto del que se tenga registro.



Agregó que, del total de puestos de trabajo, 87.4 por ciento son permanentes, lo que representa 19 millones 696 mil 739 empleos permanentes, que es la cifra más alta considerando solo los meses de febrero, además de que 9 millones 29 mil 894 de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres, con lo que este sector de la población aporta 40.1 por ciento del empleo total.