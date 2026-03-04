Emma Watson Y Gonzalo Hevia Baillères desatan rumores de romance tras filtración de fotos en México

Las redes sociales y la prensa del espectáculo se encendieron luego de que circularan fotografías en las que presuntamente aparecen la actriz británica Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères juntos durante una salida en la Ciudad de México. Las imágenes, difundidas inicialmente por la revista de sociales Quién, han provocado especulación sobre un posible romance entre ambos.

De acuerdo con reportes, Watson y Hevia Baillères habrían coincidido desde finales de 2025, cuando fueron vistos juntos en Courchevel, en los Alpes franceses, durante las vacaciones de invierno. Posteriormente, también habrían viajado a Punta Mita, en Nayarit, y recientemente se les habría visto compartiendo una comida en el exclusivo restaurante Mendl, en la capital del país.

Las fotografías que circulan en internet muestran a ambos aparentemente cercanos y relajados durante su encuentro, lo que ha alimentado los rumores sobre una relación sentimental. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente si existe un noviazgo.

La situación ha llamado aún más la atención debido a la relación pasada de Hevia Baillères con la cantante Belinda. Meses atrás, la artista generó polémica con su canción Heterocromía, tema que muchos interpretaron como una referencia directa al empresario y a su entorno, lo que desató debates en redes sobre su relación.

Gonzalo Hevia Baillères pertenece a una de las familias empresariales más influyentes de México, vinculada al Grupo Bal, conglomerado que agrupa empresas como Palacio de Hierro, Industrias Peñoles y GNP Seguros. Aunque mantiene un perfil bajo, su nombre ha vuelto a aparecer en titulares debido a esta supuesta relación que conecta a la élite empresarial mexicana con una de las figuras más reconocidas de Hollywood.