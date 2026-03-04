Inicia Tribunal de Disciplina Judicial evaluación de personas juzgadoras en el Edoméx

-La Comisión de Evaluación revisará seis indicadores relacionados con los conocimientos y competencias técnicas.

La Visitaduría General y la Unidad de Evaluación del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de México iniciaron este martes las visitas a los órganos jurisdiccionales como parte del proceso de evaluación de las 84 personas juzgadoras electas el pasado 1 de junio.



Durante estas visitas se revisarán seis indicadores relacionados con los conocimientos y competencias técnicas: la productividad del órgano jurisdiccional, la satisfacción de las personas usuarias del servicio de justicia, la adecuada administración del personal y la conducta judicial, así como la profesionalización y capacitación constante de cada persona juzgadora.



En los próximos meses, estos rubros serán evaluados de manera objetiva y clara, conforme a los principios de seguridad y certeza jurídica, sin afectar la independencia judicial ni la autonomía en la toma de decisiones.



La Comisión de Evaluación, presidida por la Magistrada Karla Ivonne Díaz Iniesta e integrada por la Magistrada Nancy Flores Mendoza y el Magistrado Jesús Ángel Cadena Alcalá, declaró formalmente iniciado este proceso, considerado un paso relevante para el fortalecimiento institucional del Poder Judicial del Estado de México. En esta jornada participó también el magistrado Alejandro Gómez Sánchez.