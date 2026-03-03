Impulsa Baja California más de 100 acciones en cuidado del agua: Marina del Pilar

-“Cuidar el agua es tarea de todas y de todos. No es un mes, es todos los días”, indicó.

Con la convicción de que el agua es un derecho y no un privilegio, en Baja California arrancó el Mes del Agua 2026, un esfuerzo para reforzar, a través de talleres, jornadas educativas y acciones lúdicas, el cuidado diario de este recurso en comunidades, escuelas y centros laborales, señaló la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda al encabezar el inicio de las actividades.

“El agua es vida, es salud, es dignidad y es futuro. Baja California es una tierra fuerte, trabajadora y generosa, y también es una región en donde vivimos en condiciones naturales que nos exigen ser más inteligentes y más unidos. Por eso, el mensaje de este arranque es claro: cuidar el agua es tarea de todas y de todos. No es un mes, es todos los días”, indicó.

La mandataria estatal subrayó que Baja California está alineada al Plan Nacional Hídrico encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual reconoce el agua como un derecho del pueblo y un bien de la nación. En ese marco, durante la actual administración se ha invertido en nueva infraestructura hídrica y en la rehabilitación de redes para mejorar la eficiencia y el uso del recurso.

“Vamos a salir a las colonias, a las escuelas, a los espacios comunitarios, vamos a impulsar talleres, actividades ambientales, jornadas educativas, acciones con jóvenes, con familias y con el sector productivo para que el cuidado del agua no se quede en una sola recomendación, sino que se convierta en una verdadera cultura”, agregó.

El Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), Víctor Daniel Amador Barragán, destacó que Baja California es el primer estado del país en establecer jurídicamente el Mes del Agua, iniciativa que este año celebra su segunda edición. “En 2025 logramos concientizar a más de 55 mil 400 personas en un solo mes”, afirmó Amador Barragán.

OBTIENE GARCÍA HARFUCH EL 82% DE APROBACIÓN TRAS OPERATIVO

3 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El secretario de Seguridad se posiciona como el favorito para la presidencia, superando a figuras como Fernández Noroña y Marcelo Ebrard. A …

“La ONU dejó de cumplir su labor en el mundo”: Sheinbaum

3 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Urgió a recuperar el papel de la política diplomática multilateral al hablar del conflicto en Medio Oriente. Durante la conferencia matutina, la …

Detecta Secretaría de Economía irregularidades en 750 empresas acereras

3 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Se suspendieron operaciones de importación y abrieron procedimientos administrativos tras inspecciones en el sector siderúrgico. En el marco de la llamada “operación …

La marcha del 8M es un momento de expresión de las mujeres: Clara Brugada

3 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Informó que se está organizando ya un operativo especial de cara al próximo 8 de marzo La Jefa de Gobierno, Clara Brugada …

Tabe pide poder orden a desarrolladores para cumplir obras de mitigación

3 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Pide a autoridades que mitigaciones de MH no se lleven a otras zonas de la CDMX. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio …

Encabeza Delfina Gómez 202 aniversario de la fundación del Edoméx

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Subrayó que su administración prioriza obras y servicios en salud, seguridad, educación e infraestructura.-Reiteró el respaldo a las Fuerzas Armadas, reconoció a …

Destaca Mesa de Paz reducción del 44% en homicidios en la Zona Oriente de Edoméx

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-”El esfuerzo conjunto es nuestra mayor fortaleza para recuperar la tranquilidad”, destacó la maestra Delfina Gómez Álvarez. En un esfuerzo por consolidar …

Paty Zarza lista para rendir su Primer Informe de Actividades

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La rectora destacó que su gestión busca ser un ejemplo de que las capacidades y la preparación no tienen género. En la …

Toluca impulsa regularización comercial en 15 delegaciones: Ricardo Moreno

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La estrategia proyecta beneficiar a 49 mil habitantes al facilitar permisos renovables. El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, afirmó que el nuevo …

San Mateo Atenco reforzará acciones hidráulicas antes de temporada de lluvias

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Ana Muñiz Neyra detalló que con el presupuesto aprobado para este año se dará prioridad a obras hidráulicas. Ana Muñiz Neyra, presidenta …

Fortalece Isaac Montoya la seguridad y entorno urbano en Naucalpan

3 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La administración de Isaac Montoya Márquez reafirma su compromiso con el bienestar ciudadano. Con el propósito de resarcir el rezago histórico en …

Penta Zero Miedo es nuevo Campeón Intercontinental de la WWE

3 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-Se convierte por primera vez el luchador mexicano en campeón dentro de la WWE. Por fin se hizo justicia para el luchador …

Shia LaBeouf es arrestado por segunda vez en Nueva Orleans

3 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-LaBeouf volverá a la corte el próximo 9 de marzo para conocer su futuro legal. Una vez más se complica la situación …

EXIGE ERNESTINA GODOY LA RENUNCIA DE VARIOS DELEGADOS DE LA FGR EN DISTINTOS ESTADOS

2 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Son por lo menos 15 delegados de la FGR en estados los que deberán dejar el cargo La encargada de la Fiscalía …

Ola de calor provocará que varios estados superen los 40 grados

2 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Se espera que para el martes el sistema comience a debilitarse en algunas regiones, pero aún persistirá el calor extremo en Guerrero, …

“México siempre va a abogar por la paz mundial”: Sheinbaum

2 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Aseguró que, ante cualquier situación en el mundo, la presidenta guía su política exterior bajo ocho principios establecidos en la Constitución Política …

Entra en funcionamiento sala de hemodinamia en el Hospital General de Chetumal: Mara Lezama

2 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-El nuevo servicio atiende infartos, cateterismos, colocación de marcapasos y otros servicios sin necesidad de traslados fuera de la ciudad La gobernadora …

Devela Clara Brugada busto de Cuauhtémoc durante aniversario luctuoso

2 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-En el 501 aniversario luctuoso del último huey tlatoani quedará su imagen en el cruce de las calles Argentina y Guatemala, en …

Encabeza Rojo de la Vega operativo para retirar puestos afuera del metro Balderas

2 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Sin incidentes y de forma pacífica se llevó a cabo el dispositivo; la alcaldesa explicó que los comerciantes ya habían sido notificados …

Denuncias ciudadanas evitan el pago de más de 23 mdp por fraude y extorsión: Delfina Gómez

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-En el periodo del 1 de enero al 26 de febrero la Secretaría de Seguridad estatal atendió 3,224 denuncias. Gracias a la …

Se recolecta en Edoméx más de media tonelada de aparatos eléctricos y electrónicos

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Durante el primer ElectroRecicla de 2026, servidoras y servidores públicos de la SMAyDS y de la Secretaría de Movilidad entregaron equipos en …

Encabeza GEM Foro “Ley General de Aguas”, uniendo esfuerzos con municipios

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Unen esfuerzos para mejorar la prestación de servicios de agua potable, drenaje, saneamiento y tratamiento, derecho humano al agua, sistemas comunitarios, concesiones …

UAEMéx impulsa acceso abierto y fortalece alianzas estratégicas: Paty Zarza

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La UAEMéx firmó un convenio de colaboración con el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. La Universidad Autónoma del Estado de México, encabezada …

Toluca aprueba descuentos y condonaciones en servicios de agua potable

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Los descuentos van desde 25% en derechos de conexión, 100% en recargos y beneficios adicionales para grupos especiales. Durante la Séptima Sesión …

Impulsa Saray Benítez el deporte y la economía en Mexicaltzingo

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La presidenta municipal agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la presencia de la secretaria de Desarrollo Económico. Con …

PJEdoméx y Poder Judicial de San Luis Potosí fortalecen operación de los CECOFAM

2 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Mediante convenio impulsarán la capacitación especializada, privilegiando el interés superior de la niñez. A fin de fortalecer la operación de los Centros …

FIFA podría expulsar a jugadores que se cubran la boca para hablar con su rival

2 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-El contexto se inició por las denuncias presentadas por Vinicius Jr, quien afirmó que recibió insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni. …

Sorprenden Zendaya y Tom Holland; ya están oficialmente casados

2 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-Los actores se conocieron durante el rodaje de la película de Spider-Man: Homecoming (2016). Mucho se ha especulado durante el fin de …

SHEINBAUM Y EL DIRECTOR GLOBAL DE COCA COLA ANUNCIAN INVERSIÓN DE 6 MIL MDD EN MÉXICO

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El encuentro marcó el inicio de la gira del trofeo del Mundial 2026, que aterrizará en el AIFA. En un movimiento que …

Exige México a casa de subastas francesa suspender venta de piezas arqueológicas

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-No es la primera vez que México hace este tipo de reclamos a la casa subastadora; en 2023 hubo un caso similar. …

Anuncia INE que analizará propuesta de reforma electoral

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Manifestó su plena disposición a proporcionar a las legisladoras y los legisladores la información técnica, presupuestal y operativa que estimen necesaria. El …

Mara Lezama encabeza reunión sobre apertura de dos universidades Rosario Castellanos

27 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-La gobernadora destacó que se fortalecerá la oferta de educación superior con presencia de la UNRC en Playa del Carmen y Chetumal …

Entrega Clara Brugada obras con mejor iluminación e infraestructura infantil en Azcapotzalco

27 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-La mandataria informó que 12 escuelas fueron renovadas a través del programa 1, 2. 3 por Mi Escuela para recibir mantenimiento integral. …

Alberca Olímpica México 68 en Benito Juárez, lista para albergar la Copa Mundial de Clavados

27 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-El alcalde subrayó que Benito Juárez se distingue por ser la alcaldía más segura de la megalópolis y la segunda a nivel …

Delfina Gómez impulsa conectividad y apoyo al campo en el Edoméx

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Busca consolidar una agenda de desarrollo integral que combine la modernización de los servicios urbanos con el rescate de la vocación agrícola …

Construyen nueva deportiva en Xalatlaco: espacio para la convivencia familiar

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Las familias de la zona ahora cuentan con un espacio público iluminado, con cancha de futbol, una trotapista, áreas verdes, entre otros …

Fortalece UAEMéx transparencia y rendición de cuentas en sesión del Consejo Universitario

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La sesión subrayó el compromiso de la actual gestión con la transparencia y la participación activa de todos los sectores. Bajo el …

Participa IEEM en panel sobre derechos políticos electorales de mujeres LBTTTIQA+ y personas no binarias

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El panel, organizado por la asociación Fuera del Clóset, se realizó en el Salón Benito Juárez del Congreso del Estado de México. …

Entrega Manuel Vilchis pavimentación de calle Lerdo en Zinacantepec

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Durante el corte de listón, Vilchis Viveros enfatizó que la obra busca reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad vial. El …

Naucalpan alcanza presupuesto histórico, superando inversión en obra pública: Isaac Montoya

27 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La inversión en infraestructura crece más del 10%, mientras que el gasto en burocracia se mantiene estable. El Presidente Municipal de Naucalpan, …

