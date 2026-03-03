Impulsa Baja California más de 100 acciones en cuidado del agua: Marina del Pilar

-“Cuidar el agua es tarea de todas y de todos. No es un mes, es todos los días”, indicó.

Con la convicción de que el agua es un derecho y no un privilegio, en Baja California arrancó el Mes del Agua 2026, un esfuerzo para reforzar, a través de talleres, jornadas educativas y acciones lúdicas, el cuidado diario de este recurso en comunidades, escuelas y centros laborales, señaló la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda al encabezar el inicio de las actividades.



“El agua es vida, es salud, es dignidad y es futuro. Baja California es una tierra fuerte, trabajadora y generosa, y también es una región en donde vivimos en condiciones naturales que nos exigen ser más inteligentes y más unidos. Por eso, el mensaje de este arranque es claro: cuidar el agua es tarea de todas y de todos. No es un mes, es todos los días”, indicó.



La mandataria estatal subrayó que Baja California está alineada al Plan Nacional Hídrico encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual reconoce el agua como un derecho del pueblo y un bien de la nación. En ese marco, durante la actual administración se ha invertido en nueva infraestructura hídrica y en la rehabilitación de redes para mejorar la eficiencia y el uso del recurso.



“Vamos a salir a las colonias, a las escuelas, a los espacios comunitarios, vamos a impulsar talleres, actividades ambientales, jornadas educativas, acciones con jóvenes, con familias y con el sector productivo para que el cuidado del agua no se quede en una sola recomendación, sino que se convierta en una verdadera cultura”, agregó.



El Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), Víctor Daniel Amador Barragán, destacó que Baja California es el primer estado del país en establecer jurídicamente el Mes del Agua, iniciativa que este año celebra su segunda edición. “En 2025 logramos concientizar a más de 55 mil 400 personas en un solo mes”, afirmó Amador Barragán.