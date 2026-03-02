UAEMéx impulsa acceso abierto y fortalece alianzas estratégicas: Paty Zarza

-La UAEMéx firmó un convenio de colaboración con el Sistema Mexiquense de Medios Públicos.

La Universidad Autónoma del Estado de México, encabezada por su rectora Patricia Zarza, llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2026 e instaló el Consejo Asesor en Materia de Acceso Abierto, un espacio estratégico que reafirma el compromiso de la institución con la democratización del conocimiento.



Durante la sesión, se destacó que el acceso abierto constituye una herramienta fundamental para ampliar el impacto de la investigación, fortalecer la educación superior y garantizar que la ciencia sea accesible, transparente y al alcance de toda la comunidad universitaria.



En el mismo marco, la UAEMéx firmó un convenio de colaboración con el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, con el propósito de dar mayor visibilidad a los proyectos académicos, científicos y culturales de la institución. Este acuerdo también abre nuevas oportunidades de formación y empleabilidad para las y los universitarios, consolidando espacios de práctica profesional y difusión que potencian la creatividad, la innovación y el compromiso social que distingue a la universidad.



La rectora Patricia Zarza agradeció al director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, Carlos Brito Lavalle, por su disposición y compromiso para trabajar de manera conjunta en favor de la comunidad mexiquense.



Con estas acciones, la UAEMéx continúa construyendo alianzas estratégicas que amplían oportunidades y generan un impacto real en la sociedad, reafirmando su papel como referente en la educación superior y en la difusión del conocimiento.