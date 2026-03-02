Toluca aprueba descuentos y condonaciones en servicios de agua potable

-Los descuentos van desde 25% en derechos de conexión, 100% en recargos y beneficios adicionales para grupos especiales.

Durante la Séptima Sesión de Cabildo Abierto, el ayuntamiento de Toluca que preside el alcalde Ricardo Moreno, dio un paso firme para apoyar directamente a las familias, al aprobar diversos beneficios que facilitan la regularización de adeudos y reducen la carga económica en servicios básicos como el agua, drenaje y alcantarillado, priorizando el bienestar y la economía de la población.



Los ediles aprobaron la regularización de usuarios en los servicios del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) a través de la condonación de recargos en derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado, recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento de uso no doméstico del 100% y a los recargos generados en el ejercicio fiscal 2026 y anteriores.



También la bonificación del 25% de descuento en derechos de conexión de agua potable, drenaje, alcantarillado de uso doméstico, así como la condonación de recargos en los derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento de uso doméstico y no doméstico del 100% a los recargos generados en 2026 y anteriores, para usuarios bajo la modalidad de cuota fija o servicio medido.



Además el beneficio del 38% a quienes se encuentren en situación especial contemplada en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México 2026, en uso doméstico para el año fiscal 2025 y anteriores.



En este sentido, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, señaló que esta iniciativa beneficia directamente a la ciudadanía y, a su vez, mejora la recaudación del OAyST, que impactará en más obras de infraestructura hidráulica, que ha sido una prioridad del gobierno que encabeza el alcalde Ricardo Moreno, por lo que invitó a las y los contribuyentes a regularizarse.



En la sesión, se reafirmó el compromiso de esta administración de escuchar, atender y dar soluciones a la ciudadanía, por lo que diez ciudadanos de comunidades como San Marcos Yachihuacaltepec, La Constitución Totoltepec, San Pablo Autopan y San Andrés Cuexcontitlán, por mencionar algunas, participaron en este Cabildo Abierto.



Entre las necesidades presentadas se encuentra la solicitud de instalación de botones de pánico SOS Toluca, a la cual se instruyó que se le diera atención de forma inmediata; pavimentaciones, bacheo e instalaciones de drenaje, alumbrado público y seguridad. Los vecinos también agradecieron por las obras realizadas, como la pavimentación y el drenaje de la calle Centenario que comunica a Calixtlahuaca.