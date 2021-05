Vapulean tuiteros a Mario Delgado por montaje en Tamaulipas

Con el hashtag #LordMontajes, sugirieron que fue un montaje la detención a Mario Delgado por parte de “hombres armados”.

Los tuiteros revivieron la polémica “Lord Montajes” por el episodio de violencia en Tamaulipas que denunció el líder de Morena, Mario Delgado.

El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Mario Delgado dijo que un comando detuvo su camioneta en la carretera entre Matamoros y Reynosa.

Tras decir que se trató de hombres armados, el gobierno de Tamaulipas y fuerzas de seguridad del estado negaron la versión del líder morenista.

Además, comenzaron a circular imágenes y versiones que daban cuenta que las personas que interceptaron a Mario Delgado no iban armados.

Entonces, comenzaron a circular memes del episodio de violencia denunciado por el dirigente de Morena e incluso lo acusaron de montaje.

En el hashtag #LordMontajes, uno de los tuiteros pide a Mario Delgado no ofender la inteligencia de los mexicanos.

“#LordMontajes al menos que aprenda a hacer bien las cosas, carajo ni eso les sale bien. Mario Delgado no ofendas la inteligencia del pueblo bueno”.

Otro usuario que también se colgó en el hashtag #LordMontajes y publicó una imagen en la que se ve a la rana René, con las manos atadas y la boca tapada con cinta.

Aludiendo un secuestro, el tuitero sugiere que ese será la próxima denuncia de Mario Delgado.

En otro mensaje de Twitter, con lo que se revivió la polémica “Lord Montajes”, un tuitero afirma que no es creíble la denuncia de Mario Delgado.

El tuitero dice que está “muy mal hacerse la víctima. Y más con los 89 casos de homicidios que han perpetuado en contra de opositores de” AMLO. “orquestado por él”.

“Ni una abuelita ciega se lo cree. Muy mal hacerse la víctima. Y más con los 89 casos de homicidios que han perpetuado en contra de opositores de @lopezobrador_ orquestado por él.”

Otro tuitero que acusa montaje al episodio de violencia denunciado por Mario Delgado, publica un mensaje que dice: “Estamos bien, afortunadamente en el montaje nadie salió herido”, dice el usuario @ruben_alarid.

Acompaña su mensaje con una imagen de un peluche de Mario Delgado y otra del momento en que una camioneta se le empareja al vehículo del morenista en Tamaulipas.