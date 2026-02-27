SHEINBAUM Y EL DIRECTOR GLOBAL DE COCA COLA ANUNCIAN INVERSIÓN DE 6 MIL MDD EN MÉXICO

-El encuentro marcó el inicio de la gira del trofeo del Mundial 2026, que aterrizará en el AIFA.

En un movimiento que refuerza la confianza del sector privado en la economía mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión de trabajo con Henrique Braun, director ejecutivo global de The Coca-Cola Company.



Tras el encuentro, la mandataria anunció una histórica inversión de 6,000 millones de dólares destinada al fortalecimiento de las operaciones de la compañía en territorio nacional.



“En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo global de Coca‑Cola, Henrique Braun, quien me informó la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país. El trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar de visita. Mantenemos el modelo económico de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar”, escribió la titular del Ejecutivo en sus cuentas de redes sociales.



Sheinbaum destacó que esta alianza se alinea con el objetivo de impulsar un desarrollo con bienestar, enfocado no solo en el crecimiento económico, sino en la generación de empleos y el impacto social positivo.



Asimismo, se abordaron temas de salud pública y los compromisos de la industria para la reducción de contenidos calóricos en sus bebidas.



La reunión también tuvo un matiz deportivo y cultural. Con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta confirmó que el trofeo oficial llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).



La gira nacional del trofeo comenzará formalmente este sábado en la ciudad de Guadalajara, consolidando a México como el epicentro de la fiesta futbolística global.



En 2025 se aprobaron en el Congreso reformas legales para reducir el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar con el fin de reducir en el país los daños que generan enfermedades crónicas asociadas con el consumo de esos productos.



Pese a ello, FEMSA, empresa que vende en México los productos de Coca Cola tuvo un incremento en sus ventas totales de 2025 en México, cuando alcanzaron los 840 mil 954 millones de pesos, un 7.6 por ciento más que en 2024.



La titular del ejecutivo se reunió también con empresarios del ramo de la construcción y ferroviario.