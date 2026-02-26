Adelanta Samuel García despliegue del operativo “Presencia Total” rumbo al mundial

-El operativo de vigilancia inició en todas las carreteras de Nuevo León.

Al asegurar que Nuevo León no esperará a que suceda una tragedia como los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en varios estados del país para activar al 100% su policía, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda reforzó el blindaje del Estado al poner en marcha la Estrategia Presencia Total Carretera Nacional y encabezar en el C5 la Mesa Única de Coordinación de Seguridad CMF 2026 Sede Monterrey.



En vísperas de los partidos de repechaje clasificatorios para el Mundial de Futbol 2026 en nuestra entidad, el mandatario estatal, acompañado de funcionarios estatales, mandos y elementos de Fuerza Civil, e integrantes de la Mesa de Seguridad, dio el banderazo de salida a las unidades que participarán en este operativo en la zona sur de la ciudad y dijo que próximamente se implementará en todas las carreteras que convergen a Nuevo León para blindar totalmente a la entidad.



“Nuevo León no se va a esperar a un incidente, ni se va a esperar una tragedia para activarnos y desplegar el 100 por ciento de su policía estatal. Hoy, como símbolo, arrancamos en el sur de la ciudad, donde está la carretera que es la más transitada de Nuevo León. Nuestra carretera nacional es por la que más vehículos transitan.



El Gobernador reiteró que inicia el fortalecimiento de la vigilancia en la Carretera Nacional para continuar en la Carretera a Saltillo, la Carretera a Reynosa, la Carretera a Laredo, la Gloria Colombia, que ya está en presencia total, y se hará lo mismo con la Monclova y con todas las carreteras de Nuevo León para que esté completamente blindado el estado.



El titular de la nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, destacó la importancia de esta estrategia, al señalar que este operativo en zona del Cañón del Huajuco que conocemos como Carretera Nacional, es de vital importancia para nuestra entidad, no solo por tratarse de un área densamente poblada, sino porque aquí converge una parte importante de la actividad económica, el transporte, el turismo, la educación y la salud de Nuevo León.