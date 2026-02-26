Entrega Horacio Duarte máquinas y vehículos con una inversión de casi 50 mdp

-De septiembre de 2023 a febrero de 2026, este apoyo ha beneficiado a 10 mil productores e impactado más de 25 mil hectáreas en 65 municipios.

El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez puso a disposición de los ayuntamientos con población dedicada a la producción agrícola “Maquinaria para transformar el campo mexiquense”; se trata de 12 nuevas unidades y vehículos pesados para la realización de obras de infraestructura, orientadas a atender las necesidades en materia de tecnificación y uso eficiente del agua.



“Con esta inversión de casi 50 millones de pesos se entregan estos 12 equipos nuevos que van a trabajar la tierra, abrir caminos, mover materiales y garantizar que el agua llegue donde se necesita. Son herramientas que se traducen directamente en mejores condiciones para producir y para vivir”, señaló Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno.



Durante el acto protocolario de entrega, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, señaló que estas 12 unidades se suman a las 56 con las que ya cuenta la dependencia y que los ayuntamientos pueden solicitar de manera directa en la Secretaría del Campo.



“La inversión pública en maquinaria y equipamiento, no es un lujo, es una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestro campo, de nuestra ruralidad”, destacó Rojano Valdés.



El nuevo equipo, para el que se invirtieron 49 millones 600 mil pesos, está integrado por tres motoniveladoras, que permitirán la rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales; dos retroexcavadoras, para el desazolve de canales, la rehabilitación de bordos y la construcción de obras hídricas; así como un tractocamión, que fortalecerá la capacidad logística para el traslado de materiales y maquinaria.



Asimismo, se incorporan dos camiones tipo volteo 4×2, con capacidad de carga de siete metros cúbicos; dos camiones tipo volteo 6×4, con capacidad de 14 metros cúbicos, indispensables para el movimiento de materiales en obras rurales; y dos camiones tipo cisterna, con capacidad de 10 mil litros, esenciales para el abastecimiento de agua, el apoyo a la captación y la atención de contingencias.



Gracias a la maquinaria, de septiembre de 2023 a febrero de 2026, se ha beneficiado a 10 mil productores e impactado más de 25 mil hectáreas en 65 municipios. Además, se han construido 211 bordos de almacenamiento, más de 100 ollas de captación de agua, cerca de mil kilómetros de desazolve en ríos, canales, arroyos, presas y jagüeyes, 2 mil 600 kilómetros de caminos saca cosecha y trabajos de nivelación de parcelas y terrenos.



Las y los productores del campo pueden gestionar el apoyo a través de su municipio o de manera directa ante la Secretaría del Campo. Los municipios, a su vez, realizan una aportación en combustible o mantenimiento de la maquinaria cuando así se requiere, con el propósito de ejecutar proyectos que beneficien de forma directa a la población rural y productiva.



