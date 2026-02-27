Construyen nueva deportiva en Xalatlaco: espacio para la convivencia familiar

-Las familias de la zona ahora cuentan con un espacio público iluminado, con cancha de futbol, una trotapista, áreas verdes, entre otros elementos.

Con el propósito de impulsar espacios públicos que promuevan estilos de vida saludables, la convivencia familiar y la cohesión comunitaria, el Gobierno del Estado de México entregó la Unidad Deportiva Santa Fe Mezapa, en Xalatlaco, una obra en la que se invirtieron cerca de 17 millones de pesos, en beneficio de más de ocho mil mexiquenses.



En el marco del “2026, El Año de Obras en Edoméx”, Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), destacó que una de las estrategias de la Maestra Delfina Gómez Álvarez para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses es invertir en obra pública para que áreas como este polígono de más de 11 mil metros cuadrados se conviertan en espacios públicos que generen bienestar para las familias.



Se construyó una cancha de futbol con pasto sintético y una trotapista con superficie de tartán, material especializado que brinda mayor seguridad, amortiguación y comodidad a los deportistas. Ahora, las familias de la zona gozan de un deportivo iluminado y cercado, con sanitarios y áreas verdes que mejoran la experiencia de los usuarios.



Al respecto, Abel Flores Guzmán, Presidente Municipal, agradeció a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por los trabajos de obra pública que ha dispuesto para Xalatlaco y para la región, principalmente de mejoramiento de espacios públicos y movilidad.