Exige México a casa de subastas francesa suspender venta de piezas arqueológicas

El Gobierno mexicano exigió la suspensión de una subasta de arte precolombino programada para esta semana en París, tras identificar 40 piezas arqueológicas que considera propiedad inalienable de la nación latinoamericana.



Según un mensaje divulgado en la cuenta de X de la secretaria de Cultura mexicana, Claudia Curiel, la casa de subastas Millon tiene programada hacer el viernes una venta presencial de arte precolombino titulada “Les Empires de Lumière” en su sede de París.



El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinó que 40 de los objetos anunciados “constituyen bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de la Nación mexicana” y están protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, según una carta fechada el martes y firmada por Curiel.



“Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827”, señaló la funcionaria en la misiva dirigida a Casa Millon en París, donde expresó rotunda desaprobación y rechazo a la venta.



No es la primera vez que México hace este tipo de reclamos a la casa subastadora; en 2023 hubo un caso similar.



La secretaria de Cultura informó que el Gobierno mexicano ha iniciado “procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades pertinentes” y a través de canales diplomáticos para lograr la repatriación de las piezas. “La defensa del patrimonio cultural es una responsabilidad de Estado y un acto de justicia histórica”, escribió Curiel, utilizando el hashtag #MiPatrimonioNoSeVende.



Desde hace varios años, el Gobierno de México intenta recuperar su patrimonio histórico en manos de colecciones privadas en todo el mundo. En ocasiones, ha logrado acuerdos para que los objetos regresen al país.