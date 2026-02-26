San Mateo Atenco impulsa su desarrollo con obras históricas y servicios de calidad

-La rehabilitación de la avenida Juárez es un legado de modernización para el desarrollo.

La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra encabezó la entrega de importantes obras y acciones que fortalecen la infraestructura, la seguridad y la calidad de vida de las familias atenquenses.



Entre los logros más recientes destaca la rehabilitación de la avenida Benito Juárez García, considerada una obra histórica por tratarse de la principal vía de acceso y conectividad del municipio. La primera etapa fue realizada con el apoyo de la Junta de Caminos del Estado de México, mientras que la segunda se concretó con recursos municipales gestionados junto a legisladores locales.



“La avenida Juárez es nuestra puerta de entrada y debía intervenirse como un acto de dignidad y justicia; es un legado de modernización para el desarrollo”, afirmó la alcaldesa, quien anunció la continuidad de los trabajos hasta el barrio de Guadalupe.



Asimismo, la presidenta municipal entregó la repavimentación de la calle Ignacio Allende en el barrio de Santa María, obra clave para garantizar el acceso de servicios de emergencia y mejorar la movilidad de la zona. En el mismo acto, se sumó una nueva ambulancia al área de Protección Civil y Bomberos, fortaleciendo la atención médica de emergencias.



En materia de seguridad, durante la sesión del Consejo Municipal de Seguridad y Protección Civil, Ana Muñiz informó que las estrategias implementadas han permitido reducir en 37% la incidencia de violencia de género, localizar y reintegrar a tres personas extraviadas, detener a seis presuntos responsables de diversos delitos y recuperar un vehículo con reporte de robo. Además, se definió la ruta de trabajo para la prevención de inundaciones en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México.



Las obras y acciones fueron celebradas por vecinas, vecinos, comerciantes, productores de calzado y familias atenquenses, quienes participaron en la inauguración con un ambiente festivo en la Plaza Cívica Benito Juárez. La presidenta municipal subrayó que estos avances son fruto del trabajo en equipo y de la confianza ciudadana:



“Somos el Gobierno del Sí, comprometido con el bienestar de las familias atenquenses. Caminar hoy por estas vialidades renovadas es la mejor muestra de que cuando hay voluntad y unidad, San Mateo Atenco progresa.”