SEPESCA presenta el recetario “Cocina la Baja 2026”

La Secretaría de Pesca y Acuacultura de Baja California (SEPESCA) realizó la presentación oficial del recetario “Cocina la Baja 2026”, un documento que confirma la estrecha alianza entre el sector pesquero acuícola y la cocina regional, altamente reconocida por visitantes y locales por la exclusiva combinación de sabores basada en la diversidad de especies y su armonía con los productos agrícolas y los vinos de la región.



La titular de la SEPESCA, Alma Rosa García Juárez, indicó que este documento integra las innovadoras propuestas gastronómicas presentadas durante la edición 2025 del festival “Cocina la Baja”, donde productores pesqueros y acuícolas locales trabajaron en binomios creativos con reconocidos chefs de Baja California, California (EE. UU.) y otras entidades de México.



Destacó que el recetario busca proyectar la calidad de los productos marinos del estado y fomentar su consumo responsable.



“Este recetario es el resultado del trabajo en equipo, es la culminación de un concurso de propuestas donde el protagonista es el producto de nuestros litorales y el talento de quienes lo transforman”, señaló la funcionaria.



Asimismo, se resaltó la importancia del programa estatal del “Reconocimiento Garantía Baja California en Pescados y Mariscos”, otorgado por la administración de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, a través de la SEPESCA, para distinguir a las empresas de la cadena de valor de la pesca y acuacultura, por ofrecer productos de origen local y legal, con lo que contribuyen con la soberanía alimentaria, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Este encuentro, dijo, reafirma el liderazgo de Baja California en la producción sustentable de especies como el ostión y el erizo, consolidando al estado como el corazón gastronómico del noroeste de México.



Al evento acudieron personas dedicadas a la producción pesquera y acuícola, autoridades federales y municipales, y se contó con la anfitrionía de Israel Adato, representante de la vinícola Ojo Azul.