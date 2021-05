Cabeza de Vaca reaparece en público y participa en reunión virtual con Segob

El juez Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, estableció que el mandatario panista no podrá ser arrestado hasta que se resuelva la controversia sobre si perdió o no su inmunidad procesal, misma que está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reapareció en público este jueves, después de varios días en los que no se le había visto y mientras existe una orden de aprehensión en su contra y hay una polémica sobre si aún tiene fuero o no.

Previous Didi y Uber sufren la falta de socios conductores en sus aplicaciones