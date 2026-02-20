Banxico plantea hacer ajustes adicionales a tasa de interés en 2026

-El banco central hizo una pausa en el ciclo de recortes y mantuvo la tasa de interés en 7%, luego de doce reducciones consecutivas.

El Banco de México anticipó que en sus próximas decisiones de política monetaria podría valorar “ajustes adicionales” a la tasa de interés, con el objetivo de asegurar la convergencia de la inflación hacia la meta permanente de 3%.



De acuerdo con la minuta la Junta de Gobierno de Banxico reiteró que actuará de manera congruente con la trayectoria necesaria para llevar la inflación general a su objetivo dentro del plazo previsto.



La mayoría de los integrantes señaló que la inflación general se ubicó en 3.77% en la primera quincena de enero, cifra ligeramente menor a la prevista, aunque todavía por encima de la meta de 3%.



El dato definitivo de enero mostró un repunte a 3.79%, tras cerrar 2025 en 3.69%, lo que ha mantenido la atención del mercado sobre la trayectoria de los precios.



Entre los elementos que incidieron en el aumento entre diciembre y enero, Banxico identificó los cambios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y los incrementos en tarifas arancelarias a importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México.



No obstante, la mayoría de los integrantes consideró que el impacto de estas medidas fiscales ha sido “reducido y focalizado”.



Se abordó el desempeño económico. Según la estimación oportuna del PIB, la economía mexicana habría crecido alrededor de 0.5 % en 2025, tras la caída registrada en el tercer trimestre. Este crecimiento moderado e inflación aún por encima del objetivo será determinante en las próximas decisiones de política monetaria.



Para el resto del año, el mercado estima que la tasa de interés de Banxico podría ubicarse alrededor de 6.5% al cierre, lo que abriría espacio para recortes adicionales en 2026, dependiendo de la evolución de la inflación.