Entrega SECTI 1450 becas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de delitos

-La acción, encabezada por la SECTI, Consejería Jurídica y la CEAVEM, se realizó de manera simultánea en 15 sedes del Estado de México.

El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez entregó mil 450 “Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica a Personas Víctimas y Ofendidas del Delito”, con el propósito de garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de México continúen con sus estudios.



El evento, realizado en la Escuela del Poder Judicial del Estado de México, fue encabezado por Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI); Jesús George Zamora, titular de la Consejería Jurídica, y Antonio Rodríguez Beiza, encargado de despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.



En su intervención, Hernández Espejel señaló que la SECTI destinó 15 millones 950 mil pesos para otorgar las mil 450 becas para evitar el abandono escolar, desde preescolar hasta nivel licenciatura. Cada beneficiario recibe 11 mil pesos en una sola exhibición, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.



Enfatizó que la escuela debe ser el primer espacio de estabilidad, de acompañamiento y de esperanza para las personas víctimas de delitos. Por ello, estas acciones se fortalecen con la Red Interinstitucional del Consejo Escolar para el Bienestar (CONEBI), que coordina esfuerzos para promover entornos escolares seguros, incluyentes y respetuosos, así como la cultura de paz, derechos humanos e igualdad de género en las comunidades educativas.



Por su parte, Jesús George Zamora informó que las becas se entregaron de manera simultánea en 15 sedes, en beneficio de 980 estudiantes de nivel básico, 336 de preparatoria y bachillerato, así como 134 universitarios. Asimismo, les reiteró que el Gobierno estatal mantiene el firme compromiso de acompañarlos en la construcción de su futuro, donde la educación será la base de su desarrollo y bienestar.



“Esa es la encomienda que nos ha dado nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez: llegar a quienes más lo necesitan para transformar su realidad, asegurando que el poder de servir sea el camino de esperanza y justicia que requieren nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó.



Por su parte, el encargado de despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Antonio Rodríguez Beiza, habló de la labor que realiza el personal de la CEAVEM, en particular el trabajo comprometido de las y los trabajadores sociales, quienes acompañan de manera directa y cotidiana a las víctimas que resultaron beneficiadas con estas becas.