México rompe récord turístico en 2025 y se prepara para el Mundial

-Con casi 100 millones de visitantes y más de 34 mil millones de dólares en divisas, México consolidó en 2025 su posición como potencia turística mundial

El turismo en México alcanzó cifras inéditas en 2025: el país recibió 98,2 millones de visitantes internacionales y generó 34.992 millones de dólares en divisas, consolidándose como el sexto destino más visitado del mundo.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solo en diciembre ingresaron 10,13 millones de turistas internacionales, un aumento del 12,3 % respecto al mismo mes de 2024. El flujo aéreo siguió siendo predominante, con 80 % de las llegadas.



De acuerdo a lo señalado por Federico Cerutti, el crecimiento sostenido y diversificado del turismo se dividió en:



-Turistas que pernoctaron: 47,8 millones (+6,1 %).



-Excursionistas: 50,4 millones (+19,5 %).}



-Turismo de cruceros: 11,2 millones de pasajeros (+12 %).



-Gasto total anual: 34.992 millones de dólares (+6,2 %).



Aunque el gasto promedio por visitante mostró caídas puntuales como en diciembre, con un descenso del 7,7 %, el balance anual fue positivo y reafirmó el peso del turismo en la balanza de servicios.



La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que nunca antes habían llegado tantos visitantes en un solo año. Subrayó que el crecimiento se traduce en mayor derrama económica, generación de empleo y bienestar para las comunidades.



El PIB turístico creció 0,8 % interanual en el tercer trimestre de 2025, mientras que el consumo turístico interior avanzó 0,8 %. En paralelo, el turismo emisor también mostró dinamismo: más de 6,5 millones de mexicanos viajaron al extranjero en julio, reflejando una mayor integración con el escenario global.



Los puertos mexicanos vivieron una temporada inédita con 3.156 arribos y un aumento del 10,7 % en comparación con 2024.



En la zona del Pacífico se recibieron 3,6 millones de pasajeros (+24,9 %). Mientras que en la zona Golfo-Caribe arribaron 7,6 millones (+6,7 %). Entre los destinos más destacados se encuentran Ensenada (+41.7 %), Cabo San Lucas (+46 %), Mahahual (+8 %) y Puerto Progreso (+46 %).



Cada arribo implicó consumo en restaurantes, compras locales y servicios logísticos, fortaleciendo economías regionales y diversificando la actividad turística.



México se mantiene en el top 10 mundial de llegadas internacionales, por encima de países como Turquía y Reino Unido, y solo detrás de potencias turísticas como Francia, España e Italia. La meta oficial es escalar al “top cinco” en 2026, lo que implicaría superar a destinos europeos consolidados.



En este 2026, México se prepara para ser sede de la Copa Mundial de la FIFA, junto a Estados Unidos y Canadá. Según estimaciones, si el número de visitantes se duplicara y el gasto medio creciera 20 % durante el torneo, el impacto adicional podría elevar el PIB en 0,11 %.



La presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado como meta consolidar la conectividad aérea, diversificar la oferta y garantizar que el crecimiento sea equilibrado y sostenible. El reto será sostener el impulso sin perder de vista la infraestructura y el bienestar local.



Detrás de las cifras hay historias concretas: hoteles que amplían su capacidad, pequeñas empresas que encuentran en el turismo su principal fuente de ingresos y familias que recurren a créditos para financiar viajes. La actividad turística conecta la economía cotidiana con las grandes cifras macroeconómicas y se perfila como uno de los motores más sólidos de México rumbo al Mundial.