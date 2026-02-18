Golpe a los bolsillos: aumenta a $27 el kilo de tortillas por inseguridad y extorsión: CNT

-En ciertos casos estos cobros pueden convertirse en presiones o amenazas de cierre, lo que obliga a los negocios a pagar cantidades adicionales.

Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, informó que el precio del kilo de tortilla subió en distintas zonas del país y ya se vende entre 23 y 27 pesos. La información la dio a conocer a través de un mensaje en redes sociales, donde el dirigente señaló que al menos seis u ocho estados registran incrementos recientes.



Homero López García explicó que el aumento en el precio de la tortilla responde al alza en insumos como la harina de maíz industrializada, el gas, el papel grado alimenticio y el acero.



A esto se suma el impacto de la inseguridad y presuntas prácticas de extorsión institucional en algunos municipios del país.



Detalló que las tortillerías están obligadas a contar con una licencia de funcionamiento municipal. En algunos estados no se cobra, pero en otros el costo puede ir de mil a tres mil 500 pesos o más.



Según el dirigente, en ciertos casos estos cobros pueden convertirse en presiones o amenazas de cierre, lo que obliga a los negocios a pagar cantidades adicionales.



Señaló que en la Ciudad de México, el kilo se mantiene entre 22 y 24 pesos, lo que la coloca como la plaza más barata del país. Sin embargo, el propio gremio advierte que el precio ideal para cubrir costos debería ser de 28 pesos por kilo.



De acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) 2026, en el resto del país su precio se tiene entre 23 hasta 27 pesos.



El Consejo Nacional continúa levantando información para medir el impacto real de estos factores en el precio del kilo de tortilla. Hasta ahora, los incrementos se han dado de forma escalonada en distintas entidades del país.