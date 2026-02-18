Golpe a los bolsillos: aumenta a $27 el kilo de tortillas por inseguridad y extorsión: CNT

-En ciertos casos estos cobros pueden convertirse en presiones o amenazas de cierre, lo que obliga a los negocios a pagar cantidades adicionales.

Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, informó que el precio del kilo de tortilla subió en distintas zonas del país y ya se vende entre 23 y 27 pesos. La información la dio a conocer a través de un mensaje en redes sociales, donde el dirigente señaló que al menos seis u ocho estados registran incrementos recientes.

Homero López García explicó que el aumento en el precio de la tortilla responde al alza en insumos como la harina de maíz industrializada, el gas, el papel grado alimenticio y el acero.

A esto se suma el impacto de la inseguridad y presuntas prácticas de extorsión institucional en algunos municipios del país.

Detalló que las tortillerías están obligadas a contar con una licencia de funcionamiento municipal. En algunos estados no se cobra, pero en otros el costo puede ir de mil a tres mil 500 pesos o más.

Según el dirigente, en ciertos casos estos cobros pueden convertirse en presiones o amenazas de cierre, lo que obliga a los negocios a pagar cantidades adicionales.

Señaló que en la Ciudad de México, el kilo se mantiene entre 22 y 24 pesos, lo que la coloca como la plaza más barata del país. Sin embargo, el propio gremio advierte que el precio ideal para cubrir costos debería ser de 28 pesos por kilo.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) 2026, en el resto del país su precio se tiene entre 23 hasta 27 pesos. Señaló que el precio ideal por kilo debería ser de 28 pesos.

El Consejo Nacional continúa levantando información para medir el impacto real de estos factores en el precio del kilo de tortilla. Hasta ahora, los incrementos se han dado de forma escalonada en distintas entidades del país.

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

“CONTAMOS CON SUFICIENTES VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN”: SHEINBAUM

18 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Los centros de vacunación se pueden encontrar en dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al 079, puntualizó la Jefa del Ejecutivo Federal La presidenta de …

Afirma de la Fuente ante empresarios canadienses que México es un socio confiable

18 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-México y Canadá acordaron elaborar un plan de acción bilateral para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias. El secretario de Relaciones …

David Monreal revisa acciones preventivas contra el sarampión en Zacatecas

18 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-El mandatario estatal se reúne vía remota con la Presidenta de México para revisar y fortalecer la estrategia de vacunación. En el …

CDMX se prepara con inversión y tecnología para las temporadas de lluvias: Clara Brugada

18 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Durante 2026 se invertirán 7 mil millones de pesos para 643 obras y acciones de construcción y rehabilitación de sistemas de agua, …

Comparte Tabe programa “Peso a Peso” con concejales de otras alcaldías

18 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Con esta fórmula se comprometen más recursos públicos para obras que beneficien a las colonias en toda la Ciudad. El alcalde de …

Se continúa reforzando la estrategia de seguridad y justicia en el Edoméx: Delfina Gómez

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Las Mesas de Paz permiten trazar estrategias precisas y adaptadas a las necesidades de cada región del Edoméx. Con el objetivo de …

Todo listo para el Primer Simulacro Sísmico 2026 en Edoméx y CDMX

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

La población deberá mantener la calma, suspender actividades, evacuar ordenadamente hacia los puntos de reunión previamente establecidos. Será a las 11:00 horas …

Promueven Rigoberta Menchú y rectora de la UAEMéx una visión multicultural

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Señalaron que la Autónoma mexiquense integró a su nuevo modelo de ciencia abierta para la transformación social la Iniciativa Helsinki. En el …

Realiza Ricardo Moreno programa histórico de pavimentaciones

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Cerca de 14 mil metros de calles han sido intervenidas durante el primer año de gestión, impactando al 46% de la población …

Anuncian reapertura de la Av Benito Juárez en San Mateo Atenco

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La alcaldesa agradeció la paciencia de la ciudadanía y exhortó a los habitantes y visitantes a cuidar la infraestructura y respetar lo …

Recolectan en Edoméx 850 kg de baterías a través del concurso Eco-Escuelas, edición “Ponte Pilas”

18 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Participaron 58 instituciones educativas de 23 municipios de la entidad. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del …

Operan con éxito a Edson Álvarez, pero se perderá dos juegos

18 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-El mediocampista del Fenerbahçe de Turquía y de la selección mexicana busca estar a punto para la Copa del Mundo 2026. El …

Paris Hilton renueva sus votos y se casa de nuevo con Carter Reum

18 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-La noticia fue compartida en las redes sociales de la socialité. En un anuncio que sorprendió a la comunidad artística, Paris Hilton …

¡SHEINBAUM SE PONE LOS GUANTES!

17 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-5 mil boxeadoras y boxeadores impartirán clases de boxeo a 100 mil niños y jóvenes en todo México con el programa “Boxeando …

Cede peso mexicano ante el dólar por bajo nivel de liquidez

17 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-En ventanillas bancarias, el dólar ya se vendió en un precio de 17.59 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados …

México y Canadá alistan plan comercial al margen del T-MEC: Ebrard

17 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Aumentan los esfuerzos bilaterales entre ambos países a la par de las tensiones comerciales que mantienen con Estados Unidos. México y Canadá …

Clara Brugada impulsa Estrategia Integral de Salud Mental en escuelas de CDMX

17 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-En la escuela Secundaria Número 324 se desplegará un equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana que estará todo el día cuidando. …

Gaby Osorio encabeza “Operación Abrigo”, en alcaldía Tlalpan, entregando chamarras

17 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Durante su recorrido, visitó Héroes de Padierna, Fuentes Brotantes y Lomas de Tepemécatl. Como parte de la acción social Operación Abrigo, se …

Se refuerza la Mesa de Paz con la incorporación del vicealmirante Daniel Escobedo: Delfina Gómez

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Mandataria mexiquense revisa avances en materia de seguridad y coordina acciones de la estrategia implementada entre los tres órdenes de gobierno. La …

Supera Edoméx meta de la Semana Estatal de Vacunación 2026

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-756 mil dosis aplicadas, y continúa la medida en centros de salud y unidades del IMSS, IMSS Bienestar, ISSEMYM e ISSSTE. El …

Otorgan en Edoméx descuentos a contribuyentes por pago de impuestos vehiculares, agua y predial

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Subsidio de 100 por ciento en tenencia para vehículos con placas 2021 y posteriores. El Gobierno del Estado de México, que encabeza …

UAEMéx lanza convocatoria para acceder al bachillerato

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El proceso de registro para el nivel medio superior se realiza hasta el 20 de febrero y es totalmente digital.-Tu Prepa Digital …

Lanzan “Toluca se Pone en Forma” con premios de hasta 75 mil pesos

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Consultas nutricionales, mediciones corporales y asesorías especializadas serán totalmente gratuitas. Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, pidió a hombres y mujeres toluqueñas …

Zinacantepec impulsa inversión privada y fortalece servicios públicos: Manuel Vilchis

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Subrayó que el acceso al agua es un derecho y una responsabilidad compartida, por lo que se busca mayor eficiencia y atención …

Lerma en el epicentro del deporte escolar y la educación: Ramírez Ponce

17 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Además del torneo, se anunció una inversión superior a los 12.5 millones de pesos para el fortalecimiento de los planteles CONALEP en …

¡Isaac del Toro vuelve a embestir! Se adueña del liderato del UAE Tour

17 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-Su victoria ha marcado un inicio soñado en territorio árabe. El ciclista mexicano Isaac del Toro ha tenido un debut espectacular en …

Keanu Reeves se une a Cadillac; se vuelve narrador en documental de F1

17 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-El actor ha mostrado interés genuino por comprender cada detalle del nuevo proyecto. El documental ha prometido revelar el proceso completo de …

SENADO ALERTA: CRIMEN ORGANIZADO RECLUTA A MENORES EN TIKTOK

16 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Especialistas advierten que grupos criminales usan redes sociales para captar a menores; urgen medidas de protección digital. Durante la Semana de los …

Salma Hayek le echa flores a Sheinbaum

16 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

”Quizá lo que no teníamos era esta presidenta”, afirmó la actriz. La actriz, productora y directora mexicana Salma Hayek señaló, luego de …

Educación: eje estratégico para construir la paz y la justicia social en Michoacán: Mario Delgado

16 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se beneficia a 892 mil 639 estudiantes, garantizando su permanencia El secretario …

Puente vehicular Nichupté queda totalmente unido: Mara Lezama

16 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Reducirá tiempos de traslado a miles de trabajadores, fortalecerá la competitividad empresarial y brindará mayor seguridad. La construcción del Puente Vehicular Nichupté …

Celebra Clara Brugada bodas comunitarias en CDMX

16 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-La Jefa de Gobierno refrendó que la capital es una ciudad que cuida, que protege y que acompaña, donde hay diversidad de …

“Caminemos Seguras Edoméx” usa tecnología para el cuidado de mujeres: Delfina Gómez

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Estos sistemas de seguridad se conectan a los centros de comando municipales o estatales para garantizar una respuesta inmediata. Como parte de …

Son más de 1500 inmuebles asegurados mediante Operación Restitución en Edoméx

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-En la última semana fueron asegurados 31 inmuebles en 13 municipios de la entidad. En el marco de la Operación Restitución, elementos …

Denuncias de mexiquenses al 089 evitan pago de casi 9 mdp por extorsión en una semana

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La Secretaría de Seguridad del Estado de México atendió 837 llamadas de personas del 5 al 11 de febrero. Resultado de la …

Impulsa la UAEMéx programa “Rizomas para la Igualdad”

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Busca construir una red comunitaria para transformar la vida universitaria La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Patricia …

Rescata Isaac Montoya el andador “Las Torres” en Rosa de Castilla

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El alcalde subrayó que recuperar el espacio público es clave para la seguridad ciudadana. Con el objetivo de erradicar el abandono institucional …

Mexicaltzingo impulsa economía local y tradiciones con actividades comunitarias

16 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Durante el recorrido por el bazar de mujeres emprendedoras, la alcaldesa destacó el talento y esfuerzo de las participantes. La presidenta municipal …

USA Star se alza con la victoria en el NBA All Star 2026

16 febrero, 2026
Deportes, Destacado

-El Juego de Estrellas estrenó un nuevo formato y un nuevo escenario, el Intuit Dome, y todo indica que fue más competitivo. …

Gorillaz tendrá listening party en México para el lanzamiento de “The Mountain”

16 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

Una listening party es un evento exclusivo en el que los asistentes pueden escuchar un álbum completo antes de su lanzamiento oficial. …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.