Mexicaltzingo fortalece coordinación en seguridad y atención ciudadana

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinoza, encabezó la Mesa para la Construcción de la Paz Región 15, un espacio de trabajo conjunto con autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar las estrategias de seguridad en la región.



Durante el encuentro, Benítez Espinoza agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha impulsado acciones permanentes para garantizar mayor tranquilidad a las familias mexiquenses.



“Desde Mexicaltzingo reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la prevención y la colaboración permanente”, expresó la alcaldesa.



En paralelo, la presidenta municipal sostuvo una reunión con vecinas y vecinos de la Colonia San Isidro, donde se abordaron proyectos de dignificación de espacios públicos. En el diálogo se aclararon dudas, se compartió información sobre las obras en curso y se escucharon propuestas de la comunidad.



Benítez Espinoza destacó que el trabajo coordinado permite obtener resultados que benefician directamente a la población: “Cuando trabajamos en equipo, los resultados transforman nuestro municipio”.



Por su parte, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, informó que recibió en Palacio de Gobierno a la presidenta municipal de Mexicaltzingo para dar seguimiento a las acciones conjuntas. Subrayó que la instrucción de la gobernadora Delfina Gómez es mantener la coordinación permanente con los municipios: “La transformación del Estado de México requiere de la suma de esfuerzos, siempre mirando por el bienestar de las y los mexiquenses”.