Prioriza Ramírez Ponce seguridad y desarrollo de comunidades en Lerma

-El alcalde sostuvo reuniones estratégicas con delegados y representantes comunales.

Con el objetivo de consolidar un gobierno de proximidad y resultados directos, el presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó una intensa jornada de trabajo en diversas localidades del municipio, donde reafirmó su compromiso de trabajar “desde la base” de la mano con las autoridades auxiliares.



Durante sus visitas a El Espino Peralta y San Nicolás Peralta, el alcalde sostuvo reuniones estratégicas con delegados y representantes comunales. En estos 12encuentros, se concretaron acuerdos en materia de desarrollo comunitario y se escucharon iniciativas ciudadanas que buscan mejorar la calidad de vida de las familias lermenses.



“El trabajo en equipo es la clave para seguir avanzando. Escuchamos de primera mano las necesidades para definir acciones conjuntas que impacten en el bienestar de todos”, señaló Ramírez Ponce tras su visita a la Colonia Agrícola Analco, donde supervisó los avances de proyectos clave para la zona.



Como eje central de su administración, el primer edil destacó la importancia del Consejo Municipal de Seguridad Pública, un espacio de diálogo que vincula al Ayuntamiento con las autoridades auxiliares para optimizar la vigilancia en el municipio.



Ramírez Ponce detalló que esta coordinación territorial permite cuatro beneficios fundamentales como lo son la detección oportuna de problemáticas locales.



Además de mejorar el flujo de información entre vecinos y policía, todo esto para mantener una efectividad en la prevención del delito y proximidad social. Sin embargo, apuntó que lo más importante es la coordinación territorial que deberá ser más eficiente para una respuesta rápida.



Con estas acciones, el Gobierno de Lerma busca estrechar la comunicación con los representantes delegacionales, asegurando que las demandas de cada barrio y colonia se traduzcan en resultados concretos y mayor seguridad para la población.