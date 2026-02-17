¡SHEINBAUM SE PONE LOS GUANTES!

-5 mil boxeadoras y boxeadores impartirán clases de boxeo a 100 mil niños y jóvenes en todo México con el programa “Boxeando por la Paz”.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el programa Boxeando por la Paz, con el que 5 mil boxeadoras y boxeadores impartirán clases de boxeo, inicialmente a 100 mil niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 29 años, aunado a que los pugilistas serán integrados a Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que recibirán un salario de 9582 pesos mensuales y seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero en: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.



“En esencia, es darles a boxeadoras y boxeadores profesionales un apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, convirtiéndolos en maestros y maestras de box para 100 mil jóvenes de todo el país”.



Es un apoyo a las y los jóvenes, es totalmente gratuito y el objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte e involucrarlos en la disciplina de lo que significa Boxeando por la Paz, explicó.



Subrayó que Boxeando por la Paz es un programa bajo el eje de Atención a las Causas, que da acceso al derecho a la educación física a todas y todos los jóvenes para evitar que se acerquen a las drogas o a un grupo delictivo y, al mismo tiempo, se apoya a 5 mil boxeadoras y boxeadores, quienes darán clases de una hora.



El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, señaló que hablar de boxeo es hablar de comunidad, prevención y de construcción de paz desde abajo.



Detalló que, con Boxeando por la Paz, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) acerca a boxeadores y gimnasios comunitarios al programa para impartir clases gratuitas de una hora a niñas, niños y adolescentes, de lunes a viernes. La meta es reunir a 5 mil boxeadoras y boxeadores para llegar a 100 mil alumnos de todo el país, iniciando clases el 2 de marzo.



El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán Saldívar, resaltó que Boxeando por la Paz es un programa sin precedentes en el mundo, ya que beneficiará a 5 mil boxeadoras y boxeadores, al mismo tiempo que permitirá que las niñas, los niños y los jóvenes entrenen con sus ídolos, se activen físicamente y cambien su vida por siempre.



La boxeadora Marilyn Badillo destacó que a través de este programa se mostrará que el boxeo salva vidas y suma a la construcción de un mejor país.



Asimismo, el púgil profesional David Picasso Romero, agradeció la oportunidad de ser parte del futuro de miles de niñas, niños y jóvenes al acercarles el deporte y la educación.



En este sentido, la boxeadora profesional, Jacqueline Nava Mouett, puntualizó que este día es un momento histórico, ya que permite a los jóvenes boxeadores aportar sus conocimientos para alejar a la niñez de las calles y la violencia.



El campeón mexicano Isaac “El Pitbull” Cruz, resaltó que es momento de que todas y todos los jóvenes se “pongan los guantes por México”.