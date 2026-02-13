SHEINBAUM RESPALDA LA REFORMA LABORAL DE 40 HORAS APROBADA EN EL SENADO

-Aseguró que la iniciativa protege el poder adquisitivo mientras se mejora la calidad de vida laboral.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la reciente aprobación de la reforma laboral de 40 horas con un solo día de descanso, toda vez que con esta iniciativa no se afecta el ingreso de los trabajadores.



Comentó que la demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas; se está cumpliendo. porque es importante que además se garantice el ingreso; “no es que haya 40 horas a costa de salarios, sino que es el mismo salario por la reducción de los tiempos de trabajo”, comentó.



La presidenta Sheinbaum indicó que la demanda de los trabajadores mexicanos ha sido la reducción de horas laborales, y esa petición es la que se está cumpliendo.



El Senado de la República aprobó por unanimidad, en lo general, la reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. El dictamen, avalado con 48 votos en comisiones, establece una implementación paulatina que culminará en 2030 y mantiene el principio de salario íntegro para las y los trabajadores.



De acuerdo con el régimen transitorio, la reducción será progresiva: en 2026 se mantendrán 48 horas; en 2027 bajará a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42, y finalmente en 2030 quedará en 40 horas semanales. El texto precisa que, por cada seis días de trabajo, deberá otorgarse al menos un día de descanso con goce de sueldo.