Probosque invita a mexiquenses a unirse a la iniciativa “Un árbol por cada hija o hijo nacido”

-Por cada nuevo integrante a tu familia, el Gobierno del Edoméx te regala un árbol para que celebres plantando vida.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), invita a las familias mexiquenses a participar en la iniciativa “Un árbol por cada hija o hijo nacido”, que une celebración y cuidado del medio ambiente.



Con esta acción, cuando una familia registra el nacimiento de una hija o hijo, solicita a Probosque, de manera gratuita, un árbol joven o retoño para plantar en el lugar que prefiera con la asesoría técnica de especialistas de la dependencia para garantizar que se elija una especie adecuada para el sitio y la temporada. Esta iniciativa también aplica ante el fallecimiento de un ser querido.



Los primeros árboles se plantaron por el nacimiento de Jessica Anahí y Omar Justo, lo que dio inicio formal a esta política que vincula la vida familiar con la naturaleza.



“Nuestra Gobernadora, en algún momento, en apoyo a las iniciativas de cuidado a los bosques, ha dicho ‘cada niño un árbol y cada escuela un bosque’; estamos haciéndolo tal cual”, señaló Alejandro Sánchez Vélez, Director General del organismo.



Este derecho está establecido en el Código para la Biodiversidad del Estado de México. Solo es necesario acudir a las oficinas centrales o delegaciones de Probosque con el acta de nacimiento o, en su defecto, la de defunción, con una vigencia no mayor a un año desde su expedición. La ubicación se encuentra en https://probosque.edomex.gob.mx/directorio.



El solicitante decide el sitio donde será plantado, con apoyo de personal especializado para asegurar que tenga buenas condiciones de crecimiento, aun cuando se realice en época de estiaje.



Con este programa, el Gobierno del Estado de México vincula momentos significativos de la vida con el cuidado del entorno y fortalece la cultura del respeto por la naturaleza, sembrando vida desde los primeros días de cada generación.