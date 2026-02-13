Naucalpan firma convenio para fortalecer la conciliación laboral: Isaac Montoya

-Calificó la firma como un “parteaguas”, destacando que la iniciativa consolida una red interinstitucional que fortalece el Estado de derecho.

En un paso decisivo hacia la estabilidad administrativa y el respeto a los derechos de los trabajadores, el Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó la firma del Convenio de Colaboración para las Jornadas de Conciliación Laboral.



Este acuerdo estratégico, realizado en conjunto con la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México y los 25 municipios que integran la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, busca transformar la manera en que se resuelven los conflictos laborales a nivel local.



Durante el acto, el alcalde Montoya Márquez calificó la firma como un “parteaguas”, destacando que la iniciativa consolida una red interinstitucional que fortalece el Estado de derecho. El objetivo principal es resolver laudos pendientes mediante el diálogo, evitando que los litigios prolongados pongan en riesgo la estabilidad financiera de los ayuntamientos.



“Estoy convencido de que este paso permitirá dar certeza jurídica, evitar crisis financieras y dignificar la justicia laboral en beneficio de las familias mexiquenses”, afirmó el edil naucalpense.



Impulso estatal a la conciliación



El convenio se alinea con la política de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha impulsado una cultura de conciliación humana y eficaz. A través de mecanismos alternos de solución de conflictos, se busca ofrecer soluciones rápidas que brinden seguridad tanto a los empleados como a las administraciones municipales.



Con esta acción, el Gobierno de Naucalpan asume un rol activo en la promoción de una administración pública responsable y cercana, priorizando el entendimiento y el trabajo digno como pilares del desarrollo en la región.