Firma GEM acuerdo para profesionalizar a docentes de educación superior con enfoque en derechos humanos

-Suscriben convenio el Instituto Superior de Ciencias de la Educación y la Codhem para desarrollar programas conjuntos y modelos de aprendizaje que diversifiquen la oferta educativa.

Como parte de las acciones para fortalecer al magisterio mexiquense y avanzar hacia una educación con equidad, justicia y enfoque en derechos humanos, el Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Superior de Ciencias de la Educación (ISCEEM) firmó un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem) orientado a la profesionalización y revalorización docente.



A través de este instrumento, ambas instituciones se comprometen a desarrollar programas conjuntos y modelos de aprendizaje colaborativos que diversifiquen la oferta educativa, así como a fomentar la investigación científica y humanista con impacto social y la innovación tecnológica en el aula.



Este esfuerzo forma parte de la política educativa que promueve la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a cargo de Miguel Ángel Hernández Espejel, que coloca al magisterio como eje del desarrollo educativo en concordancia con la Nueva Escuela Mexicana.



En el evento, el Director del ISCEEM subrayó que la firma de este convenio reafirma el proyecto de “Redignificación Magisterial”, orientado a elevar la calidad educativa y a construir un Estado de bienestar basado en la justicia social y el respeto a la dignidad humana.



La firma del documento estuvo a cargo de Víctor Leopoldo Delgado Pérez, Presidente de la Codhem, y Bernardo Martínez García, Director General del ISCEEM.



El acuerdo está alineado al Plan Estatal de Desarrollo e incorpora los principios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la planeación educativa y la formación docente con perspectiva de derechos humanos.