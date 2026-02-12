Inauguran Ricardo Moreno y Cruz Roja Mexicana Toluca puesto de socorro en Los Sauces

La atención de emergencias en la zona norte se fortalece: Ricardo Moreno

Los servicios de salud y atención prehospitalaria en la zona norte se fortalecen con el puesto de socorro de la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca en Los Sauces, espacio recuperado por el presidente municipal, Ricardo Moreno, tras permanecer en abandono por más de dos décadas.



Acompañado por la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, y por el presidente del DIF San Mateo Atenco, Oscar Muñiz Maynez, el alcalde señaló que con la recuperación de espacios es posible darle una nueva vida a lugares vandalizados y sin uso, y esta ocupación con política transformadora de comunidades mejora las condiciones de vida y fortalece el tejido social.



Añadió que, tras dialogar con el Presidente de la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca, Mario Vázquez, se determinó la necesidad de atender a la zona norte, punto estratégico de atención de emergencias, el cual dará atención a comunidades como San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitlán, San Mateo Otzacatipan y municipios aledaños.



Pegueros Velázquez destacó que el nuevo puesto de socorros representa un antes y un después para la seguridad y salud de la población, pues este cuenta con consultorio de medicina general, laboratorio de análisis clínicos, área de curaciones y atención de urgencias, así como una ambulancia equipada permanentemente para brindar atención inmediata y trasladar pacientes a hospitales de segundo nivel cuando sea necesario.



El Vicepresidente Nacional y Delegado Estatal de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México, Jorge Alberto Forastieri, y el presidente del consejo local, Mario Vázquez, coincidieron al reconocer el respaldo del Gobierno municipal, pues Toluca es ejemplo de colaboración efectiva entre sociedad, iniciativa privada y autoridades.



Asimismo explicaron que se sostienen a través de donativos y cuotas de recuperación, que permiten la operación de ambulancias, equipamiento y materiales de atención, garantizando que los servicios de emergencia continúen siendo gratuitos.