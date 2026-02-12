Negocian México e India una apertura comercial: Ebrard

-El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de India en México, Pankaj Sharma.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de India en México, Pankaj Sharma, para revisar y fortalecer la agenda estratégica entre México e India. En el encuentro se dieron amplios seguimientos a las negociaciones comerciales bilaterales, con miras a explorar y ampliar las oportunidades de un mayor intercambio comercial que beneficie a ambos países.



Asimismo, se abordaron mecanismos para impulsar la atracción de inversión tecnológica y estrategias conjuntas que logren consolidar relaciones comerciales más dinámicas y sostenibles.



Durante la sesión de trabajo, se coincidió en la importancia de la inclusión de mayores inversiones de India en México para fortalecimiento del Plan México, así como el impulso a las empresas multinacionales mexicanas que tienen inversiones en India, además de seguir apostando por la cooperación en ámbitos de ciencia y tecnología, y sectores prioritarios como el farmacéutico, el tecnológico y la digitalización, reconociendo el potencial de complementariedad entre las economías mexicana e india.



El secretario Marcelo Ebrard destacó el papel del Ministro de Comercio e industria de India, Piyush Goyal, como interlocutor estratégico en las charlas de alto nivel entre los dos países y agradeció la extraordinaria labor y cercanía del Embajador Pankaj Sharma, cuya gestión ha sido fundamental para acercar a los gobiernos de México e India, consolidando un diálogo franco y constructivo en beneficio bilateral.



Como resultado de la reunión, se acordó programar una llamada de trabajo entre el secretario Marcelo Ebrard y el ministro Goyalen las próximas semanas, así como fijar una reunión presencial que se llevará a cabo más adelante este año para continuar avanzando en los temas priorizados.



A la reunión asistieron Deborah Alcocer, titular de la unidad de Negociaciones Comerciales; María Araceli De Haas Matamoros, directora general en las Oficinas del Secretario; Gerardo Jiménez, secretario de Acuerdos y Emiliano Alfaro de la Secretaria técnica de la Secretaría de Economía.