Tom Brady duda de la destreza de Logan Paul en el fútbol americano

-Las declaraciones se revelaron antes del evento en Fanatics Flag Football Classic que se realizará en Arabia Saudita.

Tom Brady ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez en el podcast Impaulsive, pues durante una charla con Logan Paul, Brady no dudó en poner en perspectiva la diferencia entre el espectáculo de la WWE y la intensidad del fútbol americano.



Paul es conocido por sus acrobacias en el ring e intentó defender su destreza atlética, pero Brady, con su característico aplomo, lo calificó de “lindo”.



El evento que provocó esta discusión en cuestión es el Fanatics Flag Football Classic, que se llevará a cabo en Arabia Saudita. La NFL ha dejado claro que no sanciona este evento, pero la expectativa es alta.



Brady mencionó a estrellas como Saquon Barkley y Justin Jefferson, quienes representan el nivel de competencia que Paul enfrentará. “Esta es una competencia real”, afirmó Brady, subrayando la seriedad del desafío.



Logan Paul, jugó fútbol americano en la escuela secundaria, intentó usar su pasado deportivo como carta de presentación.



Pero Brady fue contundente al señalar que el equipo veterano, conocido como “White Chocolate”, no está allí para repartir trofeos de participación. La experiencia y el talento de estos jugadores son de otro nivel.



Para ilustrar la intensidad del juego, basta con recordar el reciente Super Bowl LX, donde la emoción y la competencia estuvieron al máximo. Incluso en el formato de flag football, la velocidad y la habilidad de los jugadores profesionales son impresionantes.



Brady, siempre el estratega, expresó su preocupación por Paul. “Estoy un poco preocupado por ti”, le dijo, dejando claro que el evento en Arabia Saudita no será un paseo por el parque. La diferencia entre el fútbol americano profesional y otros deportes es abismal, y Brady no dejó pasar la oportunidad de recordarlo.



El Fanatics Flag Football Classic promete ser un espectáculo único, con atletas de élite mostrando sus habilidades.



Aunque Paul tiene confianza en su capacidad atlética, enfrentarse a jugadores de la talla de Barkley y Jefferson es un desafío monumental. La competencia será feroz, y los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrolla.