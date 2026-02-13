Bodas comunitarias brindan certeza jurídica y tranquilidad: Vilchis Viveros

-Afirmó que en Zinacantepec se sigue trabajando cerca de la gente, porque fortalecer a las familias es fortalecer al municipio.

Con la participación de más de 160 parejas, el municipio de Zinacantepec llevó a cabo el evento “Nuestra Boda 2026”, organizado por el DIF municipal en coordinación con el Registro Civil del Estado de México.



El presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, destacó que las Bodas Comunitarias representan “certeza jurídica y tranquilidad para los hogares”, además de ser un paso fundamental para fortalecer a las familias mexiquenses.



Agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y reconoció el trabajo del Lic. Leo Larraguivel Hinojosa, director general del Registro Civil estatal, así como de la Mtra. Nereyda Ayón Sicairos, oficial del Registro Civil de Zinacantepec.



“A todas las parejas: hoy no solo firmaron un acta, hoy decidieron caminar juntos.



Que el respeto, la paciencia y el amor sean siempre la base de su hogar”, señaló Vilchis Viveros.



Afirmó que en Zinacantepec se sigue trabajando cerca de la gente, porque fortalecer a las familias es fortalecer al municipio.



Por su parte, Jessica Ríos Lara, presidenta honorífica del DIF Zinacantepec, celebró la unión de las parejas y subrayó que este programa busca brindar seguridad y estabilidad a las familias.



“Me llena de alegría ver cómo hoy tantas familias encuentran certeza jurídica y tranquilidad para construir su historia juntos”, expresó.



El evento, realizado con apoyo del DIF municipal, incluyó mensajes de felicitación y llamados a que el respeto, la paciencia y el amor sean la base de los nuevos hogares.